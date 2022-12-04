 

Мнение: О провале мидовской «Калинки»… Фейл Марии Захаровой — Божья роса?

04.12.2022, 18:30, Разное
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Надо уметь вовремя останавливаться, иначе из удобоваримого блюда получается «демьянова уха». Но не все владеют искусством не перебарщивать. Даже дипломаты. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова стоп-слов, похоже, не ведает. А зря…

Танцует она, впрочем, неплохо для специфической публики.

Открыв «убойный аргумент» в отношении законности ударов по энергетической инфраструктуре — мол, смотрите все, каков был прецедент, — Мария Захарова не удовлетворилась достигнутым. И её аппарат продолжил копать, а также ковырять и выковыривать. Ну и распространённое неумение читать дальше заголовка подвело.

Итог?

Конфуз.


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Аргумент «Pro» не только на деле оказался аргументом «Contra», но ещё и сыграл многократно против аргументирующей стороны. Во-первых, потому что фейк. А во-вторых, — явный «заказ». Быть может, и социальный, впрочем. Но у госслужащих все веления сердца, как правило, тщательно выверены и аккуратно согласованы.

К чести «лица МИДа» — а может, выходные сказались, и не до чтения комментариев в Телеге, — Мария Захарова на данный момент не стала ни редактировать, ни удалять свой пост. Просто промолчала, переключившись на музыку.

Божья роса ©?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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