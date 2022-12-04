На улице больше кислорода и вес легче сбросить: почему бег в зимнее время полезнее, чем летом

Каждый из нас знает, какую пользу для здоровья дают занятия бегом. Но большинство спортсменов, которые бегают в теплое время года, отменяют зимние тренировки, ссылаясь на холод и снег. Ученые выяснили, что делать это ни в коем случае нельзя, ведь бег в зимнее время даже полезнее, чем летом. И вот почему.

Усиление работы мышц

Пробежка по поверхности, усыпанной снегом, способствует активной работе мышц, которые при обычных занятиях на асфальте включаются в работу гораздо меньше. Так, во время зимней пробежки вы сможете сильнее развить икроножные мышцы, а также мышцы бедра и ягодиц. Более того, бег по снегу подключает в работу мышцы спины, брюшного пресса, плеч и рук.

Други словами, обычная пробежка становится еще и чудесной силовой тренировкой.

Можно бегать медленнее

Не переживайте, что скорость бега по снегу немного меньше скорости бега по асфальту. Во время зимней пробежки пульс увеличивается в среднем на 5–20 ударов в минуту, а значит, чтобы остаться в нужной пульсовой зоне, будет необходимо замедлиться.

Бегать по холоду гораздо приятней и легче

Летняя пробежка, когда температура воздуха поднимается выше 35 градусов и по всему телу течет пот, может превратиться в настоящее испытание. Да и пользы от такой пробежки будет немного. Организму гораздо проще тренироваться именно в холодную погоду.

Еще одним плюсом зимних тренировок является то, что зимой в воздухе содержится на 30% больше кислорода, чем в другое время года. Это значительно облегчает дыхание во время бега и приносит пользу для дыхательной системы.

Можно быстрее похудеть

Ну и конечно, нельзя не сказать о том, что чем ниже температура окружающей среды, тем больше расход калорий. Ученые доказали, что во время зимних тренировок можно сжечь на 30 процентов больше калорий, чем во время летних пробежек. Поэтому если ваша цель – похудеть, просто одевайтесь теплее и выходите на пробежку.