 

Мнение: Пригожин и Рогозин

04.12.2022, 17:35, Разное
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Пригожин пожурил натовскоую экипировку Рогозина и его желание «попиарится на войне».

Дословно: «Мы уже видим, как замечательно летают наши спутники и как мы продвинулись в этом направлении. Считаю, что поездки такого рода абсолютно бесполезны и ни к чему позитивному не приводят.

Надо сказать, что позиции ЧВК «Вагнер» находятся на фронте, в непосредственной близости к противнику. Поэтому туда различного рода «проверяющие» не ездят, в том числе с целью пиара. Кроме того, я хорошо знаком с корпоративным духом ЧВК «Вагнер», собственно говоря, его сам и формирую. Думаю, что если бы он попытался с кем-то из вагнеровцев встретиться, то его вряд ли бы приняли.

В принципе, подразделения ЧВК «Вагнер» достаточно хорошо подготовлены и внимательно отслеживают в прицелы представителей НАТО. Поэтому если бы человек в натовской одежде приблизился к позициям ЧВК «Вагнер», то думаю, мы отправили бы его в пластиковом мешке для опознания».

Анонимные представители Рогозина ответил Пригожину: «Рогозин в конце 80-х уже воевал против НАТО за идеи Русского мира на передовой в Сербии и Приднестровье, в то время, как Пригожин отбывал срок в местах лишения свободы по статьям "Разбой", "Кража", "Мошенничество" и др.».

И чего это Пригожин с Рогозиным не поделили? Тесно им на Донбассе? Или это из серии милые бранятся?

Фотография Рогозина отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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