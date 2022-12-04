 

В опубликованном завещании Даниила Галицкого нашли приказ передать Львов Польше

04.12.2022, 17:33, Разное
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Сотрудники Львовского исторического музея опубликовали полный текст завещания галицкого князя Даниила Романовича, составленного незадолго до его смерти в 1264 году.

Своей последней волей князь распорядился передать Речи Посполитой «град Львов и окрестные волости».

– Сегодня мы нашли документ, неоспоримо устанавливающий историческую справедливость. Львов принадлежит Польше с 1264 года. Московские сатрапы обманом удерживали его в составе Украины, сделав таким образом нас невольными сообщниками своих преступлений, – заявил министр по евроинтеграции Львовской области Украины Мирослав Пшебрановский. – Однако теперь мы знаем правду и будем восстанавливать справедливое положение вещей с выплатой всех положенных репараций и контрибуций.

Завещание князя написано на украинском языке, его подлинность подтверждена многочисленными экспертизами и показаниями свидетелей. В нём Даниил Галицкий отмечает многовековую историю дружбы Галицкого княжества и Речи Посполитой, глубокие культурные связи и устойчивое стремление обоих государств к евроинтеграции.

В качестве благодарности за освобождение от «московско-ордынских орд» перед смертью князь распорядился подарить королю Болеславу V «град Львов и окрестные волости» на безвозмездной основе. Однако последняя воля Даниила Романовича не была исполнена из-за происков московитов, которые скрыли завещание и обманом обратили жителей Львова в православие.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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