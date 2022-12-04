Мнение: «Приземление Карла Маркса», импортозамещение Хайтека и желаемый размер пенсии

1. Историк Серегей Цветков приводит любопытный фельетон, демонстрирующий, как в Западной Германии в 1952 году смотрели на различия между коммунизмом и капитализмом (ссылка):



«Сатирикон» (Мюнхен), 1952 год.

ПРИЗЕМЛЕНИЕ КАРЛА МАРКСА.

Шутка в одном действии.

Действующие лица: Карл Маркс и американский рабочий Мафусаил Диллиндиллинджер (сокращённо «Мэф»). Действие происходит в США, куда Карл Маркс внезапно спустился в день семидесятилетия со дня своей смерти.

Маркс (запыхавшись): Ну, как, товарищ, боретесь?

Мэф (вынув трубку изо рта): Понемногу. Так, в две неделе разок!

Маркс (обрадовано): Классовая борьба?

Мэф: Безусловно. Я, например, принадлежу к полутяжёлому классу. Но теперь я больше занимаюсь гольфом. Иногда мечу молот…

Маркс: С серпом?! Против акул капитализма?

Мэф: Нет, против ожирения. Между прочим, акул бьют вовсе не молотом, а острогой. И на этом вряд ли можно нажить капитал.

Маркс: Кстати, я надеюсь, что «Капитал» имеет каждая рабочая семья?

Мэф: О, да.

Маркс: У вас тоже есть «Капитал»?

Мэф: Небольшой. Около десяти тысяч долларов.

Маркс: Я вас не совсем понимаю. Разве вы ничего не читаете?

Мэф: О, нет, почему же… По субботам, когда мы не работаем…

Маркс: Вы по субботам бастуете и демонстрируете?

Мэф: Нет, по субботам мы, вообще, не работаем. У нас пятинедельная, сорокачасовая рабочая неделя.

Маркс: Ничего не понимаю… Но эксплоатация, прибавочная стоимость ещё существуют?

Мэф: Безусловно. Недавно сдали в эксплоатацию новый фабричный корпус, а нам прибавили заработную плату.

Маркс: Хорошо. Но в конце недели вы всё же посещаете партсобрания, кружки активистов, изучаете революционные движения…

Мэф: Да как кто. Один садится в свой автомобиль и едет с семьёй на пару суток за город, другой сидит у телевизора, третий подрезает кусты роз вокруг своего коттеджа. Четвёртый плавает в…

Маркс: Не может быть!

Мэф: Почему же? Кстати, ваша борода мне что-то напоминает… Какое-то смутное древнее воспоминание… Вы не – как это называется – не марксист?

Маркс (побледнев): Что вы, что вы! Напротив. Я старый русский монархист. Генерал Иван Сусанин!

Мэф: Очень приятно… Позвольте, зачем же вы режете бороду?!

Маркс: Хе-хе, это я, знаете, давно собирался. Мы, русские мамины-сибиряки, всегда на лето срезаем бороду. Это у нас называется тризна. Между прочим, я хотел спросить… (приближается, на ухо)… как у вас эти… ну, марксисты… сели?

Мэф: Сели.

Маркс (ещё тише): В Синг-Синг [см. ниже прим. 1]?

Мэф: Почему в Синг-Синг? В калошу.

Маркс (отпрянув, поспешно собирает отстриженную бороду и тщательно заворачивает её в экземпляр «Коммунистического манифеста»): А, гм… скажите, вы это насчёт автомобиля, коттеджа и сорокачасовой недели серьёзно?

Мэф: Вполне серьёзно.

Маркс: А… свободные места на вашем предприятии ещё имеются?

Мэф: Имеются. Могу провести вас в дирекцию.

Маркс: Один момент! Я только позову Энгельса. Он тут неподалёку прячется в кустах! (убегает)

Мэф (задумчиво раскуривает трубку): Старомодный джентльмен!

Источник: Булатов С. Приземление Карла Маркса // Сатирикон. – 1952. – № 11. – с. 12.

Примечание:

[1] Синг-Синг (Sing Sing Correctional Facility) – тюрьма с максимально строгим режимом в городе Оссининг (штат Нью-Йорк, США). Расположена примерно в 48 километрах к северу от Нью-Йорка, на берегу реки Гудзон. Своё название тюрьма получила от деревни Синг Синг, чьё название происходит от индейских слов “Sint Sinks” («камень на камне»).

Можно справедливо возразить, что Восточная Германия и СССР сильно пострадали от войны и ещё не вполне восстановились к 1952 году, проблемы там были не только в коммунизме. Сравнивать положение рабочих в странах Восточного блока и СССР с положением рабочих в США, – в неблагополучный период для первых и самый благополучный период в истории для вторых, – не вполне корректно.

Проблема в том, что в последующие 10-20-30 лет уровень жизни рабочих в коммунистических странах ещё сильнее отстал от уровня жизни их капиталистических братьев по классу. Даже несмотря на нефтяной кризис 1970-х – 1980-х годов, разрыв остался очень серьёзным. Сокращаться от начал только после возврата к капитализму, после 1992 у нас и после 1978 в Китае.

2. К счастью, у современной России больше нет того зияющего технологического и, главное, организационного отставания от Запада, от которого мы страдали в годы Холодной войны.

Так, например, у нас сумели импортозаместить высокотехнологичное оборудование для рабочих профессий (ссылка):



С 7 по 11 ноября в Екатеринбурге прошел Международный чемпионат высокотехнологичных профессий Хайтек, организованный Агентством развития навыков и профессий (АРНП). При этом в значительной части компетенций организаторы смогли успешно перейти на оборудование, разработанное российскими специалистами и произведенное на территории РФ, рассказал в беседе с «Лентой.ру» генеральный директор АРНП, директор дивизиона «Кадровый потенциал» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Роберт Уразов.

По его словам, в этом году одной из главных задач организаторов было проверить, способны ли российские компании, производства и специалисты быстро адаптироваться к новым условиям, с которыми столкнулась страна после введения санкций. В итоге нынешний чемпионат стал своеобразным стресс-тестированием для российской промышленности, заявил Уразов.

Можно предполагать, что с дальнейшим ростом производительности труда в России всё будет в порядке, санкции не смогут нам помешать.

3. Пенсионные запросы россиян продолжают расти (ссылка):

По мнению среднестатистического россиянина, достойная пенсия составляет 46,5 тысячи рублей в месяц, следует из данных опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Таким образом, пенсионные притязания россиян за год увеличились на 7,9 процента.

В опросе, который был проведен в период со 2 по 30 ноября, приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из разных регионов России. Отмечается, что мужчины считают приемлемой сумму в 47,2 тысячи рублей, а женщины — 45,5 тысячи рублей. Размер пенсионных выплат, на который рассчитывают граждане, растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных.

Наиболее высокий уровень запросов среди жителей мегаполисов зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге — 50,8 тысячи и 48,2 тысячи рублей соответственно. В пятерку также вошли Владивосток (47,2 тысячи), Тюмень (46,7 тысячи) и Хабаровск (46,6 тысячи).

Реальная средняя пенсия неработающего пенсионера в России составляет сейчас около 19 тысяч рублей, в следующем году эта цифра вырастет до 20 тысяч. Средняя зарплата в последнее время довольно бодро растёт и составляет на конец этого года более 61 тысячи рублей. То есть средняя пенсия сейчас чуть выше 31% от средней зарплаты. Считается, что заметно больше 40% от средней зарплаты пенсии в любом случае быть не могут, иначе экономика просто не будет работать нормально. Пожалуй, в ближайшие десятилетия экономисты ещё сильнее снизят этот процент, так как из-за демографических проблем работающих будет меньше, а пенсионеров больше.

Как верно заметил Виктор Мараховский, в современном мире размножаются или богатые, или религиозные. СССР подложил нам большую свинью, когда открыл масштабные гонения на обе этих категории.

Можно ли в России заметно повысить пенсии? Вероятно, да, но для этого нужно для начала повысить зарплаты, с которых фактически идут отчисления в пенсионный фонд, нынешним получателям пенсий. Можно также «монетизировать льготы»: резко поднять, как на Западе, цены на ЖКХ и сделать медицинские услуги преимущественно платными. Сомневаюсь, что подобные меры понравятся нашим пенсионерам.