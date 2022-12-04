“Надо развивать свою страну”: Володин обратился к покинувшим Россию “страдальцам”

После начала специальной операции западные страны начали отбирать виллы, яхты и самолеты российских бизнесменов. Теперь очередь дошла до самих предпринимателей–”страдальцев”, констатировал спикер.

О таком развитии событий президент Владимир Путин предупреждал российских бизнесменов еще много лет назад. Слова главы государства оказались пророческими, заметил председатель ГД.

“В этой связи хочется вспомнить, о чем говорил наш Президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются “пыль глотать”, пытаясь вернуть эти средства”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Он призвал крупный бизнес развивать свою страну – Россию. Политик отметил, что предприниматели обязаны Родине, благодаря которой смогли реализовать себя.

“Необходимо делать все, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть – чище”, – заключил Володин.

Ранее спикер Госдумы высказался об уехавших из России во время мобилизации. В дальнейшем они осознают свою ошибку, но будет поздно, считает политик.