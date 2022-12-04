 

Девочка без комплексов: Лолита сбросила юбку на глазах у оцепеневшей публики

04.12.2022, 17:11, Разное
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Лолита Милявская никогда не стеснялась своего тела. Невероятной силы харизма артистки способна сразить и покорить любого, кто пришел к ней на концерт.

Энергия, искренность и эксперименты с образами сделали певицу одной из самых ярких представителей отечественного шоу-бизнеса. При этом Лолита никогда не повторяется: каждый выход знаменитости на сцену уникален как с визуальной точки зрения, так и по восприятию публики. .

Недавно исполнительница хита “На Титанике” удивила поклонников очередным перфомансом. Во время выступления Милявская сообщила зрителям, что решила остепениться и “одеваться прилично”. После непродолжительной паузы артистка резко сбросила с себя юбку.

Лишив себя части одежды, знаменитость осталась в обтягивающем блестящем комбинезоне. Привыкшие к эпатажу кумира поклонники были шокированы зрелищем. Оцепеневший народ снимал певицу на видео, передает портал Stebel, который и обнародовал сенсационные кадры.

“Сейчас посмотрела на вас и подумала: “Не. Вы за другим пришли”. Ну, так ожидаемо, да? Я даю вам честное слово, что к концу моего концерта вы все независимо от этого модного слова «гендер» уйдете хоть мысленно, но в моем комбинезоне”, — прокомментировала свой поступок Лолита.


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