“Не имею никакого отношения”: Пригожин опроверг принадлежность белгородских курсов к программе подготовки ЧВК “Вагнер”

В СМИ появилась информация о занятиях добровольцев-ополченцев на территории Краснодарского края. Журналисты поинтересовались у Пригожина, проводится ли подготовка в Курской и Белгородской областях. Предприниматель не подтвердил эти сведения.

“Инструкторы ЧВК “Вагнер” никого не готовят на территории Курской и Белгородской областей. Все занятия проходят на нашей основной базе. Возможно, в Белгородской области есть кто-то из наших бывших сотрудников, но эти курсы к программе подготовки ЧВК “Вагнер” не имеют никакого отношения”, — передает заявление бизнесмена пресс-служба компании “Конкорд”.

Ранее Евгений Пригожин сообщил, что с радостью бы занялся подготовкой добровольцев по всей России, но его инициативе мешает бюрократия.