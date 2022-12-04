 

“Не имею никакого отношения”: Пригожин опроверг принадлежность белгородских курсов к программе подготовки ЧВК “Вагнер”

04.12.2022, 17:10, Разное
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В СМИ появилась информация о занятиях добровольцев-ополченцев на территории Краснодарского края. Журналисты поинтересовались у Пригожина, проводится ли подготовка в Курской и Белгородской областях. Предприниматель не подтвердил эти сведения.

“Инструкторы ЧВК “Вагнер” никого не готовят на территории Курской и Белгородской областей. Все занятия проходят на нашей основной базе. Возможно, в Белгородской области есть кто-то из наших бывших сотрудников, но эти курсы к программе подготовки ЧВК “Вагнер” не имеют никакого отношения”, — передает заявление бизнесмена пресс-служба компании “Конкорд”.

Ранее Евгений Пригожин сообщил, что с радостью бы занялся подготовкой добровольцев по всей России, но его инициативе мешает бюрократия.


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