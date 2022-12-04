 

Швырнул изо всей силы: разгневанный Лепс сорвался на глазах у целой толпы

04.12.2022, 17:10, Разное
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Странная ситуация произошла вчера на концерте Григория Лепса. Исполняя в Ледовом дворце свой “Самый лучший день” он внезапно бросился микрофоном, швырнув его на пол изо всей силы, и пустился прочь с сцены. Неужели с мэтром шансона случилась истерика?

Как рассказали свидетели, причиной было то, что Лепс “дал петуха” во время того, как пел один из самых своих известных хитов. Ошарашенные побегом исполнителя зрители были вынуждены допеть хит своими силами и, уверены, каждый из них недоумевал, что же случилось с Григорием Лепсом.

Ответ нашелся на следующий день. В своем микроблоге Григорий обратился к подписчикам, рассказав, что приболел накануне концерта и, понимая всю ответственность за проведение мероприятия, решил взять себя в кулак и отыграть концерт. Но, к сожалению, через два часа после начала мероприятия, голос все же подвел певца.

Такого, уверены многие, не случилось, если бы Григорий Лепс пел под фонограмму. Но за это его и ценят его фанаты: он поет исключительно вживую и привык, что выкладывается на концертах на все сто. Именно по этой причине Григорий оказался так разгневан и сорвался на глазах у целой толпы: артист слишком требователен к себе.

“Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел. Мы обязательно еще споем вместе. И это будет самый лучший день”, – пообещал своим фанатам Григорий Лепс.


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