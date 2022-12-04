На кого рухнет потолок – Личное мнение

Страны ЕС приняли всё-таки решение установить потолок цен на российскую нефть — долго спорили, ругались, но всё-таки договорились.

Польша и Прибалтика требовали 30 долларов, но все сошлись на 60 за барель.



Фото: Соцсети

Россия заранее уведомила, что не собирается продавать нефть ни за 30, ни за 60 в принципе.

Все ждут завтрашнего дня — как отреагирует рынок.

Я, конечно, тот ещё экономист, но даже мне очевидно, что такие политические решения наносят вред экономике стран, которые их придумали. То есть, будет не очень приятно тем, кто потолок цен одобрил.

Мы не закупаем нефть дороже 60, решили в Европе. Хорошо, не покупайте, решили в России.

За этим, что естественно, последует дефицит нефти в Европе. Цена подскочит, потому что нефти на всех не хватит. Вместо нынешних цен, будет 100-120. А российская нефть поплывёт в Азию по хорошим ценам.

В выигрыше будут нефтедобывающие страны. В проигрыше те, кто нефть покупает.

Понятно, что возможные нюансы. Закупки через третьи страны, но вряд ли это сможет повлиять на тенденцию, когда экономике Европы будет нанесёт серьёзный удар.

Впрочем, их экономика — это их забота. Просто странно это всё, когда хотят наказать других, а наказывают сами себя.

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