 

Патриарх Кирилл заявил, что в отличие от Запада, РФ не знала ужасов колонизации

04.12.2022, 16:24, Новости дня
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В России, в отличие от Запада, не было ужасов колонизации благодаря православной вере, насилие не соответствовало духу русских людей, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в Успенском соборе Кремля.

Патриарх Кирилл в проповеди отметил, что в главном храме РФ – Успенском соборе Кремля – сегодня вспоминают юбилейную дату: 390 лет со дня основания русской крепости на берегу реки Лены – Ленского острога на месте которого сегодня находится город Якутск.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что «подвиг духа» русских казаков, основавших острог, заключался в том, чтобы стать своими для местного населения, передает РИА «Новости».

По его словам, в отличие от многих завоевателей, которые покоряли Северную и Южную Америку, Африку, и, колонизируя эти земли, несли смерть, разрушения, насилие, история этих завоеваний осталась страшной страницей в истории местных народов, ничего подобного не происходило в России.

«И можно спросить: «А почему?» Ответ очень простой – вера православная, православные люди не могли нести смерть, уничтожение, насилие, пожары и разрушения. Это просто не соответствовало духовному устроению русских людей», – сказал патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что именно православие «явилось той скрепой, которые соединила два народа» – русских и якутов.

«Конечно, в современной жизни возникают разные проблемы – вызовы, как мы теперь говорим, и необходимо, преодолевая эти вызовы, на что-то опираться. Я думаю, что если говорить о Якутии, о якутах, о русских, там живущих, то совместное преодоление и движение вперед, конечно, обусловлено этим совершенно удивительным состоянием межнационального мира», – отметил патриарх.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что на сегодняшний день Донбасс стал «передней линией обороны Русского мира» и главной точкой опоры, во главе которой стоят вера и любовь к Отечеству.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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