 

Новак: РФ прорабатывает механизмы запрета на применение потолка цен на нефть

04.12.2022, 16:24, Новости дня
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Россия прорабатывает механизмы запрета на потолок цен на нефть, так как не собирается применять инструменты, связанные с вводимым Западом ограничением, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«В своей практике мы не собираемся применять инструменты, связанные с price cap. Для этого сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструментов price cap, независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство, мы считаем, может только привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов, снижению инвестиций. Это может коснуться не только нефти, но и других продуктов, которые сегодня торгуются на рынке, коснуться не только России, но и других стран», – сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24», информирует РИА «Новости».

Также он добавил, что позиция Москвы о потолке цен на нефть остается неизменной: это грубый и нерыночный инструмент, и Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты только на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу.

Напомним, в «Официальном журнале ЕС» опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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