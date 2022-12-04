ОПЕК+ решил сохранить действующие параметры сделки

ОПЕК+ решил сохранить действующие параметры сделки, продолжит сокращать добычу на 2 миллиона баррелей в сутки, следует из официального коммюнике альянса по итогам прошедшего заседания.

В документе говорится, что страны-участницы решили: подтвердить решение 10-й министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года и одобренное на последующих встречах, включая 19-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 18 июля 2021 года и 33-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 5 октября 2022 года, передает РИА «Новости».

Напомним, страны ОПЕК+ решили провести самое резкое сокращение добычи нефти с начала пандемии в 2020 году. В октябре 2022 года страны ОПЕК сократили добычу нефти на 210 тыс. баррелей в сутки.

—