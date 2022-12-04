Исключения не сделаю: принципиальный Серов отказался поступиться правилами даже ради родной дочери

Мишель Серова родилась 3 апреля 1993. Она владеет студией маникюра, в 2019 году вышла замуж за бизнесмена Романа Жукова. А недавно еще и запела.

“Громкое имя отца мне никогда не мешало, – призналась в эксклюзивном интервью “Дни.ру” артистка. – А вот помогает ли… Да, по-разному! Бывает, что и мешает порой, поскольку Народного артиста России затмевает мое собственное”.

Певица признается, что с детства гордилась отцом. “Он же был на большой сцене, и мне это очень нравилось, – улыбается она. – Меня саму он сцены не отговаривал, хотя я знаю, что это сложная профессия. Я видела, чего она стоит отцу, представляла всю кухню”.

По словами Мишель, самым сложным для ее знаменитого отца всегда были гастроли. “Папа всегда очень уставал от переездов, самолетов, поездов, – вспоминает она. – Это и смена часовых поясов, и перемена погоды”.

Сегодня Александр Серов – главный советчик Мишель Серовой в профессии. “Я делюсь с ним какими-то своими небольшими музыкальными успехами, а он даже может что-то раскритиковать”, – призналась молодая певица.

Что же касается возможности записать вместе песню, то пока Мишель ее не рассматривает. “В шоу “Дуэты” на телеканале “Россия” мы пели “Есть только миг, – рассказала она. – Но вряд ли будет повторение, потому что папа в принципе не сторонник дуэтов, как можно заметить по его творчеству. И даже для меня не сделает исключения”. Словом, принципиальный Серов отказался поступиться правилами даже ради родной дочери