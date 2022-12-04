 

Исключения не сделаю: принципиальный Серов отказался поступиться правилами даже ради родной дочери

04.12.2022, 15:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мишель Серова родилась 3 апреля 1993. Она владеет студией маникюра, в 2019 году вышла замуж за бизнесмена Романа Жукова. А недавно еще и запела.

“Громкое имя отца мне никогда не мешало, – призналась в эксклюзивном интервью “Дни.ру” артистка. – А вот помогает ли… Да, по-разному! Бывает, что и мешает порой, поскольку Народного артиста России затмевает мое собственное”.

Певица признается, что с детства гордилась отцом. “Он же был на большой сцене, и мне это очень нравилось, – улыбается она. – Меня саму он сцены не отговаривал, хотя я знаю, что это сложная профессия. Я видела, чего она стоит отцу, представляла всю кухню”.

По словами Мишель, самым сложным для ее знаменитого отца всегда были гастроли. “Папа всегда очень уставал от переездов, самолетов, поездов, – вспоминает она. – Это и смена часовых поясов, и перемена погоды”.

Сегодня Александр Серов – главный советчик Мишель Серовой в профессии. “Я делюсь с ним какими-то своими небольшими музыкальными успехами, а он даже может что-то раскритиковать”, – призналась молодая певица.

Что же касается возможности записать вместе песню, то пока Мишель ее не рассматривает. “В шоу “Дуэты” на телеканале “Россия” мы пели “Есть только миг, – рассказала она. – Но вряд ли будет повторение, потому что папа в принципе не сторонник дуэтов, как можно заметить по его творчеству. И даже для меня не сделает исключения”. Словом, принципиальный Серов отказался поступиться правилами даже ради родной дочери


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08.22 / Мнение: Это другое! Понимать надо!

18.02.22 / Вышел первый трейлер фильма “Элвис” с новым бойфрендом Кайи Гербер в главной роли

17.03.22 / Российские сайты защитят патриотической капчей

23.03.21 / В кино хоррора я фанат — теперь сам Дракула мне брат

27.05.22 / Ученый из НАСА заявил, что инопланетян скоро обнаружат на Марсе

20.11.21 / Володин поздравил Патриарха Кирилла с 75-летием

09.12.20 / Обнаружен новый супервулкан, который может быть гораздо опасней Йеллоустона

23.11.21 / Москвичи выберут лучший проект реставрации 2021 года

04.12.21 / Почему русские недовольны переездом в США: 5 основных причин

01.06.22 / Мнение: Душераздирающее зрелище

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика