Комната для чёрных месс, подвал для оргий и книги на русском для розжига камина – журналист рассказал о тайном визите в Европарламент

На телеканале «Россия-24» завершается подготовка к выходу в эфир полуторачасового документального фильма-расследования о тайном посещении Европарламента российским журналистом.

Из-за введённых весной этого года санкций россиянам стало практически невозможно попасть в страны Западной Европы, но журналист ВГТРК прибег к маскировке, переодевшись в работника коммунальных служб. Трюк сработал.

– Комната для чёрных месс, подвал для оргий и книги на русском для розжига камина: всё это мы нашли в тех или иных помещениях Европарламента, – рассказывает в анонсе автор фильма Аркадий Мамонтов.

По словам журналиста, заплатив немалую сумму в евро, ему удалось попасть на закрытую вечеринку, в которой участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и другие еврочиновники.

– Они пьянствовали, метали дротики в портрет нашего президента, а потом резали торт в виде карты России, где каждый откраивал себе те или иные регионы. Представитель Польши объелся и затем заперся в клозете, подавился нашей землёй. Завершился этот шабаш жертвоприношением, – резюмировал Мамонтов.

—