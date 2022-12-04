 

Шакира заговорила о личной жизни после расставания с Пике: “У меня нет ни партнера, ни иллюзий на сей счет”

04.12.2022, 15:21, Разное
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После того, как Жерар Пике и Шакира объявили расставании, а недавно подписали и соглашение о месте жительства их общих детей, к экс-возлюбленным приковано повышенное внимание. И если с футболистом все более-менее понятно – Пике чуть ли не сразу вышел в свет с новой девушкой, похожей на юную Шакиру, то личная жизнь колумбийской певицы проходит вдали от посторонних глаз.

Прошлые выходные Шакира вместе с детьми и родным братом Тонио провела на севере Испании – в Кантабрии. Там посетила природный парк Оямбре, расположенный между городами Комильяс и Сан-Висенте-де-ла-Баркера, где не упустила возможности попрактиковаться в серфинге вместе с 25-летним инструктором по имени Горка Эзкурдия. С ним  певицу уже видели в июне прошлого года. Кокетливые взгляды, которыми обменивались звездная ученица и ее учитель, попали в объектив папарацци и всерьез заинтересовали журналистов испанских медиа, позже выяснивших одну занятную деталь: парень, который на 25 лет младше Шакиры, живет в ее доме. Из чего вывод напросился сам собой: сердце певицы не свободно.

Шакира и Горка Эзкурдия (слева)

Новости о возможном романе Шакиры с молодым серфингистом, ее саму, мягко говоря, не обрадовали. Пресечь слухи певица решила в официальном заявлении, rоторое опубликовал иcпанский ¡HOLA!.

Из уважения к моим детям и моменту уязвимости, через который они проходят, я прошу СМИ прекратить эти спекуляции. У меня ни партнера, ни иллюзий на сей счет, только желание полностью посвятить себя своим детям, — заявила Шакира.

Напомним, о разрыве Шакиры и Жерара Пике стало известно 1 июня – ряд испанских СМИ сообщил, что причиной расставания пары стали измены футболиста. Спустя три дня расставание подтвердила сама Шакира. 


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