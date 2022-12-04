 

BFM TV – временные отключения электроэнергии во Франции остановят работу светофоров

04.12.2022, 15:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Французам придётся приспособиться к нерегулируемым перекрёсткам: возможные отключения электричества этой зимой остановят работу светофоров, передаёт BFM TV. Инструкторы автошкол напоминают, что в такой ситуации необходимо руководствоваться дорожными знаками, а в их отсутствие — правилом приоритета для приближающихся справа.

В случае отключения электроэнергии этой зимой светофоры не станут исключением и могут оказаться выключенными на протяжении долгого времени. Автомобилистам тогда придётся приспособиться.

АВТОМОБИЛИСТ: Мы так привыкли останавливаться или начинать движение, когда показывает светофор, что если они не будут работать, по крайней мере мне, придётся быть внимательнее.

АВТОМОБИЛИСТКА: Я думаю, что буду ездить аккуратно, смотреть налево и направо.

Такую непривычную ситуацию уже отрабатывает этот инструктор в автошколе во время занятий, потому что она может возникнуть в любое время, даже без отключений электричества.

ДОМИНИК РЁНАР, инструктор в автошколе: В случае поломки из-за наводнения, грозы или других атмосферных явлений. Когда светофор не работает или заедает, необходимо выполнять указания дорожных знаков. Случаются ситуации, когда дорожных знаков нет, тогда мы следуем правилу приоритета у того, кто приближается справа.

В городе Эльбёф некоторые светофоры уже убрали, чтобы повысить безопасность на дорогах как днём, так и ночью. Таким образом, выключение светофоров в случае отключения электроэнергии не вызывает страха у местных властей.

БЕАТРИС ЛЁФЕЛЬ, первый заместитель мэрии города Эльбёф по устойчивому развитию: Разумеется, нам предсказывали, что будет много аварий, но не случилось ни одной. Теперь этот перекрёсток не такой загруженный, он напоминает о внимательности и о строгом соблюдении приоритета. На самом деле всё отлично работает.

В случае если из-за отключений электроэнергии прекратят работу светофоры, префекты могут попросить французов ограничить передвижение на автомобилях.

Дата выхода в эфир 03 ноября 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02.21 / Новым ведущим “Вестей недели” стал Александр Дугин

20.07.21 / Похороны Сталина – продолжение

22.01.22 / Ваенгу раскритиковали за «неудачное» фото с мужем

08.02.21 / “Вонючие русские, вы купили дипломы”: врач из Эйлата требует расследования

21.09.22 / Еще три девушки раскрыли детали интимной переписки с солистом Maroon 5 Адамом Левином

24.10.22 / Мнение: О спёкшемся пропаг***е

23.11.22 / Певица МакSим отменила концерт из-за проблем со здоровьем

27.10.20 / Скандалы: «Обещал партнерам «покровительство», но не предоставил его»

13.05.22 / Daily Mail – послание Путину — НАТО активизировало военные учения и ожидает заявку Финляндии на вступление

30.11.21 / В мавзолее состоялись плановые учения по выносу тела Ленина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика