Офисный стиль, колор-блок и спортшик: как носить и с чем сочетать джемпер с высоким воротом

Джемпер с высоким воротом или водолазка – базовая вещь женского зимнего гардероба, которая идеально сочетается с большим количеством разных вещей. Такой джемпер подходит к разным стилям и может использоваться для создания рабочих, повседневных, романтичных и праздничных образов.

Стилисты поделились модными советами, как носить и с чем сочетать джемпер с высоким воротом, чтобы привлекать восторженные взгляды окружающих.

Идеальные компаньоны для джемпера

Чтобы создать изящный женственный образ, подберите к джемперу с высоким воротом атласную юбку миди.

Незаменимая вещь в гардеробе каждой модницы – джинсы. Наденьте их с водолазкой, и комфортный образ для прогулки будет готов.

Для походов в офис скомбинируйте водолазку с классическими брюками в цвет.

В этом сезоне особой популярностью пользуются монохромные образы.

Джемпер с высоким воротом отлично подходит и для создания луков в спортивном стиле.

Какой джемпер выбрать

Если вы не знаете, какой джемпер приобрести для своего гардероба, то предлагаем начать со светлой однотонной модели, которая подойдет к любому низу.

Забудьте о темных цветах зимой, яркие вещи в стиле колор-блок привлекут к вам внимание!

Джемпер в черно-белую полоску никогда не выйдет из моды, ведь выглядит он очень стильно.