Офисный стиль, колор-блок и спортшик: как носить и с чем сочетать джемпер с высоким воротом
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Джемпер с высоким воротом или водолазка – базовая вещь женского зимнего гардероба, которая идеально сочетается с большим количеством разных вещей. Такой джемпер подходит к разным стилям и может использоваться для создания рабочих, повседневных, романтичных и праздничных образов.
Стилисты поделились модными советами, как носить и с чем сочетать джемпер с высоким воротом, чтобы привлекать восторженные взгляды окружающих.
Идеальные компаньоны для джемпера
Чтобы создать изящный женственный образ, подберите к джемперу с высоким воротом атласную юбку миди.
Незаменимая вещь в гардеробе каждой модницы – джинсы. Наденьте их с водолазкой, и комфортный образ для прогулки будет готов.
Для походов в офис скомбинируйте водолазку с классическими брюками в цвет.
В этом сезоне особой популярностью пользуются монохромные образы.
Джемпер с высоким воротом отлично подходит и для создания луков в спортивном стиле.
Какой джемпер выбрать
Если вы не знаете, какой джемпер приобрести для своего гардероба, то предлагаем начать со светлой однотонной модели, которая подойдет к любому низу.
Забудьте о темных цветах зимой, яркие вещи в стиле колор-блок привлекут к вам внимание!
Джемпер в черно-белую полоску никогда не выйдет из моды, ведь выглядит он очень стильно.
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