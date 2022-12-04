Москвичей приглашают присоединиться к акции “Почта Деда Мороза”

Без внимания не останется ни одно письмо. Сотрудники парков будут регулярно проверять ящики. Снеговики-почтовики доставят послания Деду Морозу.

Узнать места расположения синих ящиков можно по ссылке. Полный список точек собран на сайте Московской усадьбы Деда Мороза.

Так, на ВДНХ установили уже пять специальных почтовых ящиков. Они находятся во флагманском инфоцентре, в арке главного входа, в мультимедийном центре “Союзмультпарк”, на “Городской ферме”, у “Рестомаркета” и в галерее “Лес”.

Скоро ящики разместят в Музее гаража особого назначения ФСО России, во Дворце госуслуг, экоцентре “Пчеловодство”. Сотрудники ВДНХ раз в две-три недели будут направлять письма в Великий Устюг или резиденцию Деда Мороза в Кузьминках, передает портал mos.ru.

Письмо можно отправить и обычный почтой. Необходимо указать адрес отправления: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу.

Совершить новогоднее чудо могут и сами москвичи. В столице проходит акция “Добрая елка”, которая помогает исполнить желания детей из малообеспеченных семей, сирот с ограничениями здоровья и людей старшего поколения.

Также в столичных парках открылись пункты сбора гуманитарной помощи “Москва помогает”. Все желающие могут передать новогодние подарки жителям новых регионов и открытки участникам специальной операции и их семьям.

Ранее москвичи определились с форматом празднования Нового года и Рождества. Столица посвятит мероприятия военнослужащим и работникам оборонно-промышленного комплекса.