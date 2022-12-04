На позднем сроке: сделано заявление о беременности 42-летней Бочкаревой

Светская пресса распространяет информацию о том, что Наталья Бочкарева беременна. То, что она станет мамой в третий раз, звезда культового российского ситкома “Счастливы вместе” тоже пока не подтвердила.

Так или иначе, слухи имеют крепкую основательную базу. Внимательные пользователи Сети стали замечать, что Наталья публикует снимки, на которых она запечатлена в просторной одежде.

Кроме того, артистке не удалось скрыть от зрителей спектаклей, что она стала заметно шире в области талии. В новом выпуске программы “Ты не поверишь!” на НТВ показали кадры, датированные апрелем. Там Бочкарева во всей красе показывает округлившийся живот. Светские обозреватели настаивают на том, что Бочкарева на третьем триместре беременности.

Стоит отметить, что, судя по публикациям в Сети, звезда сериала “Счастливы вместе” не планирует уходить в декрет. В конце прошлого месяца знаменитость поделилась материалами ремейка “Вам и не снилось”. Совсем недавно завершились съемки криминальной комедии “Кино про бандитов”, в котором также приняла участие Бочкарева. Известно, что Наталья будет играть на сцене вплоть до Нового года.