Новый год по фэн-шуй: как нарядить елку к встрече 2023 года, чтобы привлечь удачу и счастье

Мечтаете привлечь удачу и счастье в новом 2023 году? В таком случае вам следует обратиться за помощью к китайской философии фэн-шуй. Согласно восточно-азиатской мудрости, елка – главный символ торжества – обладает огромным запасом положительной энергии – нужно лишь уметь направить ее в нужное русло. О том, как правильно это сделать, поговорим в нашей статье.

Выбор новогодней елки

Прежде всего следует обратить внимание не на размер дерева, а на форму ее кроны – она должна быть треугольной, поскольку данный символ приписывают к элементам огня – это та стихия, которая отвечает за материализацию мыслей человека и воплощение желаний в жизнь. Не зря ведь считается, что желания, загаданные в новогоднюю ночь при свечах, должны обязательно сбыться, особенно если очень сильно в это поверить.

По поводу того, какой именно должна быть елка – живой или искусственной, в китайской философии прописаны вполне четкие рекомендации. Уходят они корнями в древние верования, согласно которым деревья считались обителью духов плодородия. Люди задабривали потусторонние силы дарами, а также украшали их жилища красивыми вещицами, дабы духи исполнили желания смертных. Именно поэтому большинство экспертов по фэн-шуй рекомендуют покупать живую ель.

В подтверждение слов о том, что живое дерево способно исполнять желания, можно обратиться и к мифологии древних славян. Представители данного народа осенью высаживали у себя во дворе хвойные деревья, чтобы на Новый год украшать еловыми веточками свое жилище. Считается, что даже небольшой венок, сплетенный из ели, способен исполнить самые невероятные желания.

Конечно же, если у вас нет возможности приобрети живую ель, то следует украсить свой дом искусственным деревцем. Однако все равно рассмотрите возможность выехать за город за несколькими еловыми веточками или хотя бы попросить их у знакомых. На праздник в вашем доме должен царить аромат хвои, иначе торжество вряд ли можно будет назвать настоящим.

Привлечение успеха в карьере

Людям, которые ожидают скорейшего продвижения по службе, мастера восточной философии рекомендуют размещать елку в северном секторе квартиры – именно это направление отвечает за развитие навыков, открытие новых возможностей и профессиональные успехи в 2023 году. В качестве украшений рекомендуется подобрать следующие вещи:

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Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо елочные фигурки трехпалой или денежной жабы – помогут привлечь в дом финансовые потоки; подвески в виде черепахи – помогают в принятии ответственных решений, а также генерируют мудрость; корабль с парусами – главный символ бизнесменов, олицетворяющий целеустремленность; колокольчики и шары синего или голубого цвета – данные цвета символизируют стихию воды, которой подвластен северный сектор; золотые рыбки (желательно металлические) – символ богатства, процветания и счастливой жизни; различные украшения каплевидной формы – помогают в материализации желаний, ведь известно, что вода принимает любую форму.

А вот гирлянд не стоит добавлять слишком много, ведь в первую очередь в глаза должны бросаться елочные игрушки, подобранные согласно китайской мудрости. Само дерево рекомендуется расположить напротив входа в комнату.

Привлечение любви по фэн-шуй

Если вы всем сердцем мечтаете отыскать свою вторую половинку, то новогоднюю елку вам следует разместить в юго-западной части квартиры. В этом случае она поможет не только найти любовь, но и построить крепкие отношения. Украшать дерево необходимо следующими игрушками:

птицы (лебеди, журавли) – символ преданности, тепла и взаимных чувств; шоколадные конфеты – прямая отсылка к мечтам о сладкой жизни; большие шары красного или розового цвета – символизируют любовь; маленькие сердечки и амуры – помогают привлечь внимание любимого.

В идеале игрушки должны быть парными, а располагать их стоит в непосредственной близости друг к другу. Также вы можете перевязать игрушки красной лентой, олицетворяющей крепкие узы влюбленных. Гирлянд разрешается повесить побольше и включать их почаще.

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Как украсить елку, чтобы привлечь достаток?

За денежные средства у нас отвечает юго-восточный сектор, поэтому размещать дерево рекомендуется именно там. Чтобы активировать финансовые потоки и направить их в ваш дом, украсьте елку следующими игрушками:

гирлянды из бус – олицетворяют материальный достаток и процветание; монетки, завернутые в фольгу, – помогают заключить выгодные сделки; стеклянные рыбки – древний символ богатства и достатка в доме; шары серебристого или золотого цвета – привлекают финансовые потоки.

Также вы можете обернуть одну из еловых веточек денежной купюрой крупного номинала – это поможет привлечь еще больше денег в ваш дом. Однако важно понимать, что подобные хитрости лишь стимулируют благоприятные стечения обстоятельств для человека, которыми он должен грамотно воспользоваться. Материализовать деньги из пустоты таким способом не получится.

Здоровье для членов семьи

Сторона горизонта, которая укрепляет отношения между членами семьи, а также оказывает положительное влияние на их самочувствие – восток. Если вы поставите елку в данном направлении, то рано или поздно в ваш дом придет гармония и вы забудете о том, что такое болезни. Украшать дерево следует вот чем:

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“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода продолговатые вытянутые игрушки – сосульки будут идеальным вариантом; бумажные журавлики – помогают накапливать жизненную энергию; фарфоровые персики – считаются символом долголетия; хрустальный лотос – олицетворение здоровья, нежности и счастья.

Что касается шаров, то отдайте предпочтение изделиям зеленого или оливкового оттенка – именно эти цвета отвечают за здоровье в 2023 году.

Для тех, кто мечтает о детях

Людям, мечтающим о продолжении рода, следует расположить елку в западном секторе, а также направить энергию новогодней елки в правильное русло с помощью подходящих украшений. Символы плодородия и успешного зачатия ребенка выглядят следующим образом:

сладости; гранаты (фрукты); мягкие игрушки; фигурки ангелочков; фигурка богоматери.

Если у вас уже есть ребенок, но вы хотите завести еще, то попробуйте сделать новогоднее украшение вместе с первенцем – оно будет иметь очень сильную энергетику. Шары выбирайте белоснежного или серебристого цвета.

Как быть успешным в 2023 году по фэн-шуй?

Если вы хотите добиться всеобщего признания и улучшить свою репутацию в обществе или же вы хотите получить славу и почет, то вам следует расположить новогоднюю елку в южном секторе здания. Расширить свои возможности, избавиться от стеснения и получить смекалку помогут следующие украшения:

мифические птицы (феникс или жар-птица) – символы мудрости и успеха; пирамида – символ достижений и непрерывного стремления в верх; подсолнухи или маки – помогут добиться успеха творческим людям; лошадь, вставшая на дыбы – символ почета и славы.

Из игрушек выбирайте только шары красного цвета. А вот от мишуры и гирлянд лучше откажитесь – их могут заменить свечи небольшого размера (не забывайте о правилах безопасности при обращении с огнем).

Почему нельзя оставлять елку в доме слишком долго?

Как только иголки начнут осыпаться с дерева, бывший новогодний символ начнет продуцировать негативную энергию. Постарайтесь не затягивать с тем, чтобы вынести засохшую ель на улицу, иначе очень скоро в вашей жизни все изменится в худшую сторону. Вместо дерева не забудьте поставить красивый комнатный цветок – можете также украсить его несколькими аксессуарами, символизирующими для вас нечто важное.