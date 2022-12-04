 

Антигитлеровская коалиция на саммите в Рамштайне исключила Россию из своего состава

04.12.2022, 13:33, Разное
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МИД России выразил возмущение исключением России из Антигитлеровской коалиции. Решение было принято на саммите в Рамштайне, в котором российская делегация участия не принимала.

Война в УкраинеРоссия вошла в состав Антигитлеровской коалиции 22 июня 1941 года и стала четвёртым членом организации после Польши, Франции и Великобритании. К 8 мая 1945 года в коалиции было 53 государства, а в апреле 2020 года в число стран-участниц приняли Германию.

Решение об исключении России принято большинством голосов – против высказались Колумбия и Либерия, а Китай, Куба и Гаити воздержались при голосовании.

– Рамштайнский сговор – позорная попытка переписать мировую историю, бортануть Россию, наследницу великого СССР, из числа победителей в Великой Отечественной войне. Это неприемлемый беспредел, с которым мы, как великая держава, согласиться не можем. Мы покинем Антигитлеровскую коалицию сами, до вступления в силу решения Рамштайнского сходняка, – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Участники саммита коалиции в Рамштайне не скрывают, что исключение России связано со специальной военной операцией, однако из текста решения это обоснование удалили, чтобы не допустить ухудшения отношений с Москвой. Кто займёт освободившееся место в организации, пока неизвестно. Рассматривается кандидатура Японии, но Китай выступает категорически против.

В ближайшее время в Берлине планируется провести церемонию, в ходе которой триколор будет сброшен со здания рейхстага.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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