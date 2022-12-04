 

Увозили на скорой: съемки на ТНТ закончились травмами для Пелагеи и Галич

04.12.2022, 12:57, Разное
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Декабрь – время не только бесчисленных “золотых” корпоративов, но и съемки новогодних телепрограмм по типу знакомого всем с детства “Голубого огонька”. Целыми вереницами звезды шоу-бизнеса колесят из студии в студию, успевая только переодеть наряд, да запить очередную порцию салата чаем.

Иногда съемки, к сожалению, проходят не совсем гладко, иногда же – похожи на сущий кошмар. Именно так и случилось на записи новогоднего выпуска Comedy Club, прошедшем накануне в Барвихе, о чем в своем Телеграм канале поделилась телеведущая Ида Галич.

С прошедшего вечера звезд буквально увозили на скорой, ведь съемки на ТНТ закончились травмами. Блогер Карина Кросс сломала палец на ноге, Пелагею укусила змея, Ольга Бузова чуть не расплакалась, Андрей Минин, известный зрителям ТНТ как “Дюша Метелкин” повредил голову и спину, а сама Ида Галич свалилась со сцены, врезавшись в Марину Федункив.

Все, происходившее в студии, было больше похоже, по признанию Иды Галич, на массовую драку, но нет. И, несмотря на все произошедшее, Ида утверждает, что получилось “прям ХОРОШО”, предлагая всем и каждому оценить результаты их стараний.

“А то, что мы зря все покалечились?!”, – с оптимизмом отметила Ида Галич,
призвав
подписчиков провести новогоднюю ночь в компании Пелагеи, Ольги Бузовой и Карины Кросс.


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