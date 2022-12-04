 

“Ей это нужно”: друг Светличной раскрыл всю правду о состоянии запертой в больнице актрисы

04.12.2022, 12:57, Разное
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Светлана Светличная стала одним из первых советских секс-символов: культовую роль в фильме “Бриллиантовая рука” она исполнила, когда ей было 28 лет. Сейчас Заслуженно артистке уже 82 года: за спиной ее остались десятки картин с ее участием, но также молодость и, увы, безупречное здоровье…

Минувшей осенью Светлана Светличная стала постоянной гостьей новостных сюжетов: исчезла, затем нашлась, после чего демонстрировала резкие перепады настроения и была, в конечном итоге, отправлена на лечение. В стационар актрису положил ее сын, сославшись на то, что у престарелой родительницы прогрессирует деменция.

С тех пор о психологическом состоянии Светличной начали ходить различные слухи, некоторые из которых звучали достаточно фантастично. Писали даже о том, что Светлана считает, что ей вновь 40 лет.

Близкий друг пенсионерки актер Иван Николаев устал слушать эти кривотолки про
звезду
фильма “Бриллиантовая рука”. Поэтому он дал интервью изданию Комсомольская правда, в котором раскрыл всю правду о состоянии запертой, как считают некоторые, в больнице актрисы.

“Её подводит память. Поэтому её поместили в стационар. Светлана Афанасьевна всем довольна. Ни родственники, ни сиделка не могут дать ей столько внимания, сколько она получает в этом центре. Ей это нужно. То, что пишут о ней: мол, не помнит себя, сошла с ума – это неправда”, – поставил Иван Николаев точку в пересудах о здоровье Светланы Светличной.


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