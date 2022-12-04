Рами Малек и Леа Сейду спровоцировали слухи о романе: что между ними на самом деле

Партнеры по фильму о Джеймсе Бонде Рами Малек и Леа Сейду невольно стали героями любовной хроники. В нее актеры попали после совместного ужина в суши-баре Западном Голливуде. Из заведения парочка вышла в обнимку, и этот момент, конечно же, попал в объективы следивших за ними папарацци. Но Рами и Лея, кажется, и не думали скрываться. Напротив — дойдя до бульвара Сансет, сами устроили импровизированную фотосессию. Звезда “Богемской рапсодии” снимал спутницу в разных локациях – сначала напротив рекламного Louis Vuitton, потом у припаркованного на улице старинном автомобиле и у каменного столба в окружении зелени.

Он и выглядели такими счастливыми в компании друг друга. Выйдя из ресторана, они пошли по улице, все еще взявшись за руки.

Рами не торопился с фотографиями и, похоже, хотел, чтобы они выглядели идеально, – приводит слова очевидцев Daili Mail.

Леа Сейду Рами Малек

Впрочем, не торопитесь с выводами. 41-летняя обладатель “Оскара”, сыгравший злодея Люцифера Сафина в фильме о Джеймсе Бонде 2021 года, и 37-летняя французская актриса, исполнившая роль доктора Мадлен Суонн, не более, чем просто друзья. К тому же, оба заняты. Рами Малек встречается с актрисой и партнершей по “Богемской рапсодии” Люси Бойтон. Роман, о котором заговорили весной 2018 года, сам актер подтвердил красивым жестом. Принимая награду в номинации “Прорыв года”, Рами о сцены признался девушке в любви.

Спасибо тебе, Люси Бойнтон. Ты была моей союзницей, моим доверенным лицом, ты – моя любовь. Я очень тебя ценю, – сказал он.

Что же касается Сейду, у нее были недолгие отношения с Джейком Джилленхолом, прежде чем в 2015 году она нашла свою любовь в лице манекенщика Андре Мейера. 18 января 2017 года у пары родился первый совместный ребенок — сын Джордж.