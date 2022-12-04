CNN – Трамп призвал отменить Конституцию, чтобы аннулировать победу Байдена

Дональд Трамп предложил приостановить действие американской Конституции, чтобы пересмотреть итоги прошлых президентских выборов. Поводом для его заявления послужило подтверждение информации о том, что Twitter блокировал сообщения о ноутбуке сына Джо Байдена, которые могли повлиять на голосование, передаёт CNN.



AP

Дональд Трамп продолжает отрицать своё поражение на прошлых выборах и продвигать «маргинальные конспирологические теории». Накануне он призвал приостановить действие американской Конституции, чтобы «вернуть себе власть», пишет CNN.

«Что следует сделать: аннулировать итоги президентских выборов 2020 года и объявить ЗАКОННОГО ПОБЕДИТЕЛЯ или провести НОВЫЕ ВЫБОРЫ? Массивная афера такого типа и масштаба позволяет отменить все правила, положения и статьи, даже те, что содержатся в Конституции», — написал экс-глава Белого дома в посте в социальной сети Truth Social.

При этом он обвинил крупные технологические корпорации в тесном сотрудничестве с демократами. «Наши великие отцы-основатели не хотели и никогда не потворствовали бы подтасованным и мошенническим выборам!» — добавил Трамп.

Поводом для нового сообщения бывшего президента послужила публикация внутренней переписки сотрудников Twitter. Она показывает, что накануне выборов 2020 года компания блокировала упоминание статьи The New York Post, касающейся ноутбука Хантера Байдена.

В ответ пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс объявил слова Трампа «анафемой» и призвал к их широкому осуждению. «Нельзя любить Америку только тогда, когда побеждаешь», — подчеркнул чиновник.

«Американская Конституция — священный документ, который более 200 лет гарантировал, что в нашей великой стране царят свобода и верховенство права. Она объединяет американский народ, независимо от партии, и избранные лидеры клянутся её соблюдать. Это высшая дань уважения всем американцам, которые пожертвовали своими жизнями, чтобы победить корыстных деспотов, злоупотреблявших властью и попиравших основные права», — отметил Бейтс.

В прошлом месяце Трамп объявил, что примет участие в следующей президентской гонке. Миллиардер до сих пор рассматривается в качестве главного кандидата республиканцев, руководство которых надеялось, что он смирится с прошлым поражением после «слабого выступления» партии на промежуточных выборах.

Однако на этой неделе экс-президент дал понять, что не собирается менять свою позицию. Он выразил поддержку участникам штурма Капитолия, заявив, что с этими людьми обращаются «очень-очень несправедливо», и пообещал «добраться до сути» проблемы.

Ранее Трамп признавался, что «финансово поддерживает» некоторых обвиняемых в протесте 6 января 2021 года. Более того, он пообещал, что помилует их в случае своего переизбрания, напоминает CNN.