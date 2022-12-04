 

France info – Макрон пообещал поставить Украине больше вооружений, не ослабляя французскую армию

04.12.2022, 12:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить дополнительные вооружения Киеву, пишет France info. По словам французского лидера, для этих целей правительство заставляет промышленников производить военную технику быстрее и эффективнее, а также использует оружие, предназначенное для продажи в другие страны. При этом Макрон подчеркнул, что эти поставки не ослабляют французскую армию, и напомнил, что страна не поставляет Украине оружие, способное атаковать Россию на её территории.


AP

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в интервью французским СМИ, что его страна поставит Киеву дополнительные вооружения, пишет France info.

«Мы заставляем наших промышленников производить быстрее и эффективнее», — пояснил французский лидер. По его словам, для бесперебойных поставок вооружений Украине Франции удаётся «играть на сроках» и быстро доставлять имеющуюся в наличии технику. Иногда Киеву отдаются партии вооружений, уже проданные другим странам, которые пока не нуждаются в них.

Кроме того, Франция, по словам президента, создала механизм, позволяющий украинским военным приезжать и покупать имеющееся оборудование у промышленников, а также работала над возможностью использовать для этих закупок европейское финансирование.

«Мы никогда не ослабляем способность наших собственных вооружённых сил защищать нашу землю и наших граждан… никогда не поставляем оружие… позволяющее атаковать Россию на её территории», — уточнил Макрон.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06.22 / Мнение: Воевать, но не побеждать

19.04.22 / Премьер-министр Италии надеется ускорить отказ от российских энергоресурсов

29.09.22 / “В невероятной любви”: пойманный на ласках с мужиком Козловский сорвал съемки

24.06.22 / Настроение – Личное мнение

17.05.21 / Сон с партнером благотворно сказывается на фазе с быстрыми движениями глаз

27.12.20 / Послание Андромеды. Мистификация или правда?

31.01.22 / Полтергейст, связанный с погибшим в ДТП мужчиной

14.12.21 / От шприца до креста

07.03.22 / Диссидент из 6-го «А»

05.10.22 / Вестибюль станции БКЛ “Нагатинский Затон” украсили изображениями рыб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика