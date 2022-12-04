France info – Макрон пообещал поставить Украине больше вооружений, не ослабляя французскую армию
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поставить дополнительные вооружения Киеву, пишет France info. По словам французского лидера, для этих целей правительство заставляет промышленников производить военную технику быстрее и эффективнее, а также использует оружие, предназначенное для продажи в другие страны. При этом Макрон подчеркнул, что эти поставки не ослабляют французскую армию, и напомнил, что страна не поставляет Украине оружие, способное атаковать Россию на её территории.
AP
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в интервью французским СМИ, что его страна поставит Киеву дополнительные вооружения, пишет France info.
«Мы заставляем наших промышленников производить быстрее и эффективнее», — пояснил французский лидер. По его словам, для бесперебойных поставок вооружений Украине Франции удаётся «играть на сроках» и быстро доставлять имеющуюся в наличии технику. Иногда Киеву отдаются партии вооружений, уже проданные другим странам, которые пока не нуждаются в них.
Кроме того, Франция, по словам президента, создала механизм, позволяющий украинским военным приезжать и покупать имеющееся оборудование у промышленников, а также работала над возможностью использовать для этих закупок европейское финансирование.
«Мы никогда не ослабляем способность наших собственных вооружённых сил защищать нашу землю и наших граждан… никогда не поставляем оружие… позволяющее атаковать Россию на её территории», — уточнил Макрон.
Смотреть комментарии → Комментариев нет