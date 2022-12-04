10 идей, где вкусно (и даже гастрономично) отметить начало зимы

7 декабря – ужин «Волга» в ресторане «Матрёшка»

Один из прославленных премией Where To Eat нижегородцев – молодой шеф-повар Илья Русских (винное бистро «Метеор») – гостит у бренд-шефа «Матрёшки» Влада Пискунова. Вдвоем нижегородский адепт здорового питания и столичный гастрономический эрудит-экспериментатор выстроят очень красивую историю.

Для нашего сета мы выбрали блюда из продуктов конкретных регионов, расположенных на Волге, а также блюда, так или иначе связанные с этими местами, – рассказывает Влад Пискунов. – Волга — река длинная, течет она от Центрального района России до Юга, пересекая разные климатические зоны, за счет чего очень богата различными гастрономическими традициями. В своих блюдах мы и постарались это отразить.

Шеф-повар Илья Русских (Нижний Новогород) в гостях у Влада Пискунова в ресторане “Матрёшка”

Сет-ужин «Волга», составленный из 7 позиций, будет включать камышинский соленый арбуз с сарептским горчичным маслом, саратовский калач с фермерским сливочным маслом и щучьей икрой, белые грибы с хреном, густой нижегородской сметаной и фуа-гра, голубцы из свекольной ботвы и шпината со щукой и маринованными груздями, селянку из кислой капусты с костромской щаницей и осетровой головизной, сорбет из клюквы с рябиной и фирменный ярославский сочень от Пискунова. Как всегда в «Матрёшке», этот эксклюзивный ужин обещает быть оригинальным, аутентичным, ярким, но без этнических излишеств. Стоимость сета – 4900 руб., сбор гостей в 19:30.

7 декабря – гастрономический ужин «Мясо по-французски» в ресторане «Воронеж»

На этом сет-ужине в четыре руки, который, как видно из названия, отсылает к французской кухне, поваром-гостем будет самый настоящий француз – Мишель Эван, шеф необистро «Жеральдин», отмеченного в Красном гиде Michelin в категории Bib Gourmand. Вместе с хозяином, шеф-поваром «Воронежа» Сергеем Волконенковым они предложат по 3 совершенно гурманских мясных блюда, а седьмой курс – традиционная французская ром-баба – будет приготовлен совместно. От Мишеля Эвана ждем сочную и ароматную утку «Перигор», нежное филе-миньон из телятины с конфетой из фуа-гра и пармантье из говяжьих щечек. А от Сергея Волконенкова – мясо бычка сухого вызревания с трюфельным кремом, стриплойн из ягненка с соусом из жареного лука и гелем из печеных лимонов, а также фаршированную перепелку с черными лисичками и топинамбуром. Стоимость сета с винным пейрингом от российских и французских виноделов – 7900 руб., начало в 19:00.

Сергей Волконенков (“Воронеж”) и Мишель Эван (“Жеральдин”) Ресторан “Воронеж”

7 декабря – совместный звездный ужин ресторанов Artest и Olluco

Artest (две звезды в гиде Michelin Moscow’2022) продолжает серию совместных шефских ужинов, и на этот раз Артем Естафьев будет готовить с Никанором Вейрой (Olluco, 4 место в московском туре премии Where To Eat 2022). Восемь курсов шефы поделят поровну. Завсегдатаи обоих ресторанов хорошо знают, какие блюда скрываются под названиями «Карьер», «Морская экосистема», «Экстремальная высота», «Речной порог», «Глубокие воды», «Метеорит», «Амазонка». Для тех, кто только знакомится с Artest и Olluco, каждое из них станет эффектным сюрпризом.

Оба шефа трепетно относятся к применяемым ингредиентам и не боятся выйти за общепринятые рамки, а их гастрономические принципы во многом перекликаются. В этом гости ужина, который начнется, в 19:30, смогут убедиться сами. Гармоничные винные пары, подобранные экспертами компании Simple и сомелье ресторана Дмитрием Савиным, помогут еще лучше оценить сложившуюся гармонию.

Стоимость сета с винным сопровождением – 20000 руб.

Артем Естафьев (Artest) и Никанор Вейра ((Olluco) Ресторан Artest

8 декабря – почти французский гест-ужин в ресторане Soul

На этом особенном ужине шеф Александра Климанова, закончившая лондонскую кулинарную школу Le Cordon Bleu и успевшая поработать в Европе, будет делиться с гостями самого душевного ресторана своими идеями, вдохновленными одновременно французскими традициями и русским Севером. Гостям будет предложено сет-меню, в которое войдут обожженная устрица с картофельным муссом и икрой палтуса, гребешок с пореем конфи и луковым консоме, радужная форель с тартаром из мидий и тигровым молоком, пельмени с крабом и соусом берблан, вырезка оленя с гратеном и брусничным соусом, а в финале – десерт. Сбор гостей в 19:30, стоимость сета без вина – 5000 руб., с винным сопровождением – 7000 руб.

Александра Климанова в ресторане Soul

8 декабря – винный ужин Authentic France в ресторане Folk

И снова немного Франции. Или много – в зависимости от того, насколько глубоко вы продвинуты в теме французского виноделия. Если относите себя к новичкам, тоже не беда: эксперты одной из самых уважаемых команд винного рынка Real Authentic Wine Юлия Цхакая и Александра Юферова в трио с шеф-сомелье Folk Анатолием Шабановым проведут вас по известным винным регионам с приятной дегустационной остановкой в каждом из них. Западная Луара и Жюра (которую русские винные эксперты по-свойски называют просто «Юрой»), Лангедок-Русийон и долина Роны – такая занимательная география позволит гостям ужина не только попробовать по бокалам довольно редкие вина, но и прочувствовать их сочетаемость с новыми блюдами ресторана Folk. Например, можно стать первыми, кто попробовал здесь кантабрийский анчоус с маслом аджики и сырным пончиком из печи (690 руб.), татаки из тунца в соусе ткемали-понзу с черкесской грушей (890 руб.) и армянскую форель с томатами и солеными лимонами (1870 руб.). Стоимость вина зависит от выбранной гостем позиции (990 руб. – 2000 руб.). Начало ужина в 19:00.

Сомелье Анатолий Шабанов (Folk), эксперты Юлия Цхакая и Александра Юферова (Real Authentic Wine)

9 декабря – совместный авторский ужин ресторанов Touch и «Баран-Рапан»

Еще одна гастроль в столице: Москва принимает Сочи. А точнее, шеф Touch Chef’s Place&Bar Никита Кузьменко принимает Андрея Грязева – шеф-повара ресторана «Баран-Рапан», одного из лучших на нашем Юге, что подтверждает второе место в рейтинге Where To Eat South 2022. Продукты для приготовления 6 блюд будут использоваться локальные, но не только из Подмосковья и Краснодарского края.

В своей половине сет-меню известный экспериментатор Никита Кузьменко сделает акцент на корнеплодах – все же наступила зима – причем такие простые и родные свекла и картофель будут представлены в совершенно разных состояниях. В одной холодной закуске он совместит сделанные из свеклы тончайший ремулад с квашеным яблоком, баварский крем с копченым тунцом, масло (свекольное!) и горчицу (свекольную!), которые подаст с гравлаксом из тунца, маринованного в свекольной водке. Картофель выступит в виде конфи в крабовом масле, соуса из копченого картофеля, тарта и хрустящего фиолетового картофеля к дим-самам с крабом-стригуном. А яблоко, хоть оно и не корнеплод, но тоже престанет в десерте сразу в трех ипостасях.

Андрей Князев не менее креативен в этом «баттле». От него на ужине ждем черноморский горбыль, выдержанный в водорослях, с соусом из абхазских цитрусов, рапан, превращенный в деликатес благодаря сливочно-трюфельному соусу и эспумы из пармезана, и десертную хурму в виде мороженого с муссом из козьего сыра и пралине из грецких орехов.

Гастрономический ужин в Touch, как заведено, будет еще и винным. Стоимость с вином – 8500 руб., без вина – 6500 руб. Начало в 19:30.

Никита Кузьменко (Touch Chef’s Place&Bar) и Андрей Грязев (“Баран-Рапан”)

До 25 декабря – соревнование астрологических коктейлей в ресторане LureMe

Этот ресторан на Патриках стал площадкой для проведения другого баттла, совсем игривого и очень предновогоднего. Две журналистки, прекрасно пишущие и разбирающиеся в коктейлях, сошлись на почве интереса к ним и к знакам Зодиака: Аня Батурина – автор телеграм-канала Gastrology, шутливо, но с большим пониманием рекомендующая выбор блюда или ресторана в зависимости от гороскопа, а Настя Сапрыкина – автор журнала Grazia, уже 8 лет профессионально занимается астрологией и разбирает натальные карты, давая очень полезные советы по жизни. Девушки собрали меню из 12 астрококтейлей, с соответствующими напутствиями для каждого знака. Напитки можно не только попробовать, запостив «портрет коктейля» в соцсетях, но и проголосовать – в пользу астрологии или же гастрологии. Кстати, авторы трех самых подробных и эмоциональных постов получат сертификаты на 5000 руб., которыми можно будет воспользоваться в LureMe уже в январе.

Анна Батурина, Анастасия Сапрыкина и астрококтейли в LureMe

Каждая суббота декабря – устричный бранч в ресторане «Турандот»

Это одна из главных праздничных традиций ресторана-дворца – устрицы и алкоголь в открытом баре без ограничений, причем таких хэппи-суббот до Нового года осталось всего четыре! За «базовые» 9450 руб. вы можете с 13:00 до 17:30 наслаждаться устричным изобилием, запивая Фин Де Клер, Розовую Джоли, Касабланку и запеченные Рокфеллер либо игристым, либо тихим итальянским, либо купажированным виски и бренди. Одними устрицами предложение не ограничивается: шеф Дмитрий Еремеев приглашает к шведскому столу, полному традиционных для «Турандот» паназиатских и европейских щедрот. Взрослых гостей ждут креветки с брокколи в соусе кунжут-хамон, моллюски с овощами на воке, утка с манго и цуккини, фирменные роллы и сашими, а для гостей маленьких по субботам предусмотрено свое застолье (2450 руб.), дополненное веселыми шоу, мастер-классами и выступлениями аниматоров.

До 31 декабря – рождественские «Выходные на гриле» в ресторане «Бочка»

Еще один способ провести вкусный уикенд с семьей, когда праздничные и самые популярные блюда ресторана, объединенные в специальном меню бранча (еда и напитки), можно заказывать без ограничений. Всяческие соленья, «Мимоза», селедка под шубой, румяные пирожки – из новенького на закуску. Буженина с соусом из сухофруктов и утка с апельсиновым соусом – в середине пиршества. Рождественские кексы трех видов – на засладку. Но главный герой рождественских «Выходных на гриле» – огромный мангал, где бессменный шеф-повар «Бочки» Игорь Бедняков будет жарить стейки, шашлыки и овощи.

Бранчи проходят по субботам и воскресеньям с 13:00 до 17:30, стоимость – 5990 руб. с алкоголем, 4990 руб. без алкоголя, а для детей до 12 лет вообще бесплатно.

Рождественские кексы в ресторане “Бочка”

До 7 января – новогодняя ярмарка в фудмолле «Депо.Москва»

В популярном гастрономическом кластере начала работать ярмарка подарков и всякой вкусноты, которую можно унести с собой (и тоже, возможно, кому-то подарить). На развале и в корнерах можно найти подарок на любой вкус и возраст: рождественские фонарики и авторская керамика ручной работы, премиальная или демократичная косметика и живой коллаген, толстовки с индивидуальным принтом и экологичные интерьерные композиции, необычные игрушки и инвентарь для юных гарри поттеров… Из съестного предлагаются сезонные тропические фрукты, или орехи и сухофрукты, или гастрономические деликатесы, собранные в подарочные корзины, наборы хорошего меда и чая, ЗОЖ-сладости и всякие полезные добавки.

Ярмарка работает ежедневно с 10:00 до 21:00,е вход свободный.