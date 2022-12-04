Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус дебютировали на красной дорожке как пара

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус вместе уже четыре года, но до вчерашнего дня догадаться об этом можно было лишь по папарационным снимкам и редким комментариям Роберта в интервью. Актер предпочитает не пускать посторонних в личную жизнь и не афишировать нежные чувства прилюдно. Так что появление пары на на показе мужской одежды Dior, который прошел накануне в Египте, можно считать их официальным публичным дебютом.

Для модного мероприятия звезда “Сумерек” надел кремовый костюм поверх коричневого свитера с высоким воротом. А его девушка была совершенно очаровательна в пыльно-фиолетовом полупрозрачном платье-комбинации с длинными рукавами и с ярко-красной помадой на губах. После красной дорожки, где влюбленные впервые позировали вместе, они последовали в зрительный зал и весь показ держали друг друга за руку.

О романе 36-летнего актера Роберта Паттинсон и 30-летней модели Сьюки Уотерхаус заговорили летом 2018 года. Тогда папарацци засняли парочку во время свидания – они вместе сходили на показ фильма Mamma Mia! 2, а после отправились на ночную прогулку, не выпуская друг друга из объятий. Случайный роман перерос в серьезные отношения во время пандемии кронавируса. По слухам, Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус провели карантин вместе, успев обручиться. Папарацци даже сфотографировали 28-летнюю актрису с кольцом на “том самом” пальце, но в итоге выяснилось, что это просто украшение, а не обещание 34-летнего актера жениться на ней. Но близкий друг пары рассказал E! News, что Роберт и Сьюки в шаге от того, чтобы действительно связать себя узами брака.

Роб и Сьюки обсуждали помолвку, но не торопятся со свадьбой. Сьюки не давит на него в этом вопросе, и они оба очень преданы друг другу. Они действительно хорошая пара. В прошлом году они проводили время в Великобритании, и с тех пор их отношения крепче, чем когда-либо, – утверждал инсайдер в 2020 году.

Напомним, ранее Роберта Паттинсона связывали отношения с актрисой Кристен Стюарт и певицей FKA Twigs, с последней он на протяжении нескольких лет был помолвлен. Сьюки Уотерхаус встречалась с Брэдли Купером, а после ей приписывали роман со звездой “Игры престолов” Ричардом Мэдденом.