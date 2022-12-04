 

Число работающих людей в Германии сокращается, несмотря на иммиграцию

04.12.2022, 11:00, Разное
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По прогнозам специалистов Федерального статистического ведомства Германии, в ближайшие 15 лет работающих людей в стране станет меньше. Как пишет телеканал Das Erste, сейчас в Германию прибывает много беженцев с Украины и, в частности, много женщин с детьми, однако надолго ли они останутся в стране, неизвестно. Пока что молодёжи среди населения становится меньше, а пожилых людей — больше, и они уходят на пенсию, что сказывается на рынке труда.

Как будет меняться население в Германии при определённых допущениях? К этому вопросу аналитики Федерального статистического ведомства Германии обращаются регулярно в рамках так называемого скоординированного прогноза численности населения. Сегодня был представлен новый отчёт. Среди прочего, исследователи в нём пришли к выводу, что в ближайшие 15 лет число трудоустроенных людей в Германии снизится — причём даже при высоких показателях чистой иммиграции.

В данный момент число людей, проживающих в Германии, растёт, в первую очередь, благодаря иммиграции и притоку беженцев, например, с Украины. К концу года в стране, вероятно, будет насчитываться 84 миллиона жителей. После этого прогнозы становятся значительно более неопределёнными — прежде всего, по той причине, что иммиграцию и её последствия предсказать очень сложно, поясняют в Федеральном статистическом ведомстве.

КАРСТЕН ЛУММЕР, руководитель отдела населения в Федеральном статистическом ведомстве Германии: Иммиграция с Украины — мы не можем точно знать, какое влияние она окажет. Сейчас приезжает очень много молодых женщин и много детей. Мы не знаем точно, как надолго они у нас останутся. Если они останутся у нас, это, конечно, пойдёт на пользу в том смысле, что эти дети однажды вырастут и затем получат профессию.

Средний уровень рождаемости в Германии, тем временем, должен медленно понижаться. В данный момент он находится на уровне 1,51,8 ребёнка на одну женщину. Чтобы поддерживать численность населения на уровне без иммиграции, на одну женину должно приходиться чуть больше, чем двое детей. Меньше молодых людей, больше пожилых — это сказывается на численности рабочей силы.

ШТЕФАН ЛЮКЕН, эксперт группы демографии, миграции и интеграции в Федеральном статистическом ведомстве: Они в конечном итоге тоже ещё снизятся, потому что сейчас мы наблюдаем, что поколение бэби-бумеров — то есть поколение с 1955-го по 1970 год — уходит на пенсию.

Тем не менее до 2070 года население Германии может увеличиться до 90 миллионов человек — если иммиграция сохранится на том же уровне, что и в последнее десятилетие.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2022 года.

 


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