 

Туры в Таиланд за 50 тысяч снова стали реальностью для россиян

04.12.2022, 9:56, Разное
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Туры в теплые края среди зимы для россиян снова стали реальностью. Как утверждают специалисты одного из интернет-ресурсов для профессиональных сотрудников сферы туризма, путешествие в Таиланд обойдется всего в 50 тысяч рублей.

С приходом холодов многие стремятся воспользоваться периодом зимних праздников и отправиться всей семьей в теплые края. Ранее у россиян пользовались огромной популярностью туры в Таиланд. Однако с осложнением геополитической ситуации в мире, а также ухудшением финансовых показателей в стране, многим пришлось отказаться от излюбленного маршрута. Стоимость поездки в Южно-восточной Азии возросла и для целого ряда социальных групп в РФ стала недоступной. Однако сейчас ситуация изменилась и отдохнуть на пляже Андаманского моря или Симамского залива можно уже в этом году.

Причем заплатить за подобного рода тур придется вполне приемлемую для кошелька среднестатистического россиянина сумму. По данным ресурса «Крыша ТурДома В2В», в Таиланд уже запущены дополнительные авиарейсы из России. Чаще всего в тропики отправляются на отдых жители холодного Хабаровска. Компания AZUR air в ноябре расширила свою базу самолетов, что повлияло и на стоимость такого путешествия. Так, пребывание в трехзвездных гостиницах в номерах класса «стандарт» на одного взрослого стоит порядка 45 тысяч рублей. Соответсвтенно, для пары этот ценник без учета завтрака на начало декабря поднимается до 90 тысяч. Востребованный у граждан РФ Trend Kamala Resort, расположенный неподалеку от пляжа Камала обойдется уже в 94 тысячи для двоих.

Москвичи позагорать под солнцем Таиланда смогут примерно за 98-105 тысяч за трехзвездный отель Memo Suite в Паттайе. Этот ценник включает в себя 9 ночей, если же жители Белокаменной захотят побыть на Юге подольше, то в четырехзвездочной гостинице в Пхукете десять ночей стоят от 124 тысяч рублей. При этом многих пользователей Сети удивляет разница при отправлении из Владивостока или Иркутска. Она на аналогичные туры составляет порядка 42 тысяч рублей, соответственено 207 и 165 тысяч. Однако эти ценники касаются бронирования трехзвездочных номеров на февраль, в декабре же из Иркутска можно полететь на отдых в Таиланд за 96 тысяч.


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