Принц Гарри примерил костюм Человека-паука в ежегодном рождественском обращении к детям

Пока королевская семья Великобритании с содроганием ждет, какие сенсационные подробности из жизни монархов станут достоянием общественной после выхода реалити-шоу Netflix “Меган и Гарри”, герцог Саксесский решил стать супергероем. Пока, правда, не для своих родственников, а для детей-сирот — подопечных благотворительной организации Scotty’s Little Soldiers, которую Гарри поддерживает вместе со своей супругой Меган Маркл.

Каждый год фонд утраивает рождественские вечеринки для семей британских военных, которые погибли во время службы. Темой вечеринки этого года стали “герои и злодеи”. Поэтому 38-летний Гарри долго не думал и переоделся в любимого персонажа – Человека-паука. И в таком образе записал видеообращение к собравшимся, где проинструктировал маленьких гостей вечера, как нужно бороться о злодеями.

Используйте свою командную работу, свои мозги и свои мускулы, и вы сделаете это! – напутствовал Гарри.

А после перешел к лирической части:

Рождество — это время, когда мы очень, очень сильно скучаем по нашим близким. И это нормально. Но в то же время можно чувствовать вину за то, что мы веселимся без родителей. Но я здесь, чтобы заверить вас, что наши родители всегда хотят, чтобы мы веселились, хорошо? Так что не чувствуйте себя виноватым. Хорошо вам провести время и счастливого Рождества! — сказал Гарри, прежде чем стянуть маску с лица и расплыться в улыбке.

К слову, это не первый раз, когда Гарри применяет трюк с переодеванием. Три года назад, в 2019 году, он поздравлял подопечных Scotty’s Little Soldiers в костюме Деда Мороза.

Напомним, благотворительная организация Scotty’s Little Soldiers была основана в 2010 году Никки Скотт, чей муж, капрал Ли Скотт, погиб в Афганистане за год до этого. Гарри впервые встретил ее на вечеринке во дворце еще в 2017 году, прежде чем он и его жена Меган Маркл выбрали фонд Скотти в качестве благотворительной организации, чьими патронам и они стали через год поле свадьбы. Scotty’s Little Soldiers оказывает поддержку детям британских военнослужащих, погибших во время службы, посредством образования, групповых мероприятий и подарков, а также дает рекомендации родителям и другим лицам, заботящимся о них.