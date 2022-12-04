 

Билл Гейтс: никакие санкции не помешают россиянам наслаждаться преимуществами 5G сетей

04.12.2022, 9:33, Разное
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Американский предприниматель и благотворитель Билл Гейтс пообещал, что все россияне без исключений, от мала до велика, смогут воспользоваться преимуществами мобильных сетей пятого поколения (5G).

Санкции против РоссииЭтому не помешают ни санкции, ни торговые войны, ни любые внешние обстоятельства.

По словам Гейтса, его фонд уже провёл необходимые переговоры с американскими чиновниками и они заверили, что оборудование, необходимое для обеспечения тотального 5G-покрытия, будет исключено из санкционных списков и сможет беспрепятственно попадать в Россию.

– Никому не избежать перехода на новые, удобные, скоростные мобильные сети. Даю слово Билла Гейтса, – заверил миллиардер-филантроп.

Что же касается Украины, то туда новые технологии придут даже раньше – технически и финансово это более лёгкая задача.

– Аналогичная участь ждёт и пользователей из Украины. В силу более простого ландшафта и значительно меньшей площади, покрытие 5G появится там даже раньше, чем в России. Все люди заслужили этого, даже если их правительства воюют, – добавил Гейтс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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