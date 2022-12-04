За 2 месяца неизвестные хищники убили около 60 коров в Колорадо

В штате Колорадо (США) за последние два месяца погибло несколько десятков коров и официально было заявлено, что никаких признаков волков или иных хищников найдено не было. Так кто же убивает скот?

4 октября 2022 года в Колорадо, недалеко от городка Микер фермер обнаружил мертвыми 18 своих молодых коров. Тела животных лежали по отдельности, но все вместе на территории длиной всего в 1,5 мили. То есть, что бы на них не напало, это, вероятно, был один и тот же объект.

Большинство тел были без видимых ранений, но на некоторых обнаружились следы словно от волчьих когтей. У некоторых туш были найдены проколы, как будто от клыков, и их хвосты были удалены.

Вскрытие тел не дало определенных результатов, а когда чиновники из управления парков и заповедников провели проверку, они не обнаружили следов волков, собак или признаки присутствия других хищников в этом районе.

Следы, похожие на следы от когтей волка или крупной собаки на туше убитой коровы

С октября по конец ноября, пока эксперты искали виновника, на фермах Колорадо таинственным образом погибло еще 40 молодых коров. И в каждом из этих случаев тоже абсолютно никаких следов волков, койотов или кого-то другого из привычных хищников.

Потом появилась версия, что коровы умерли из-за бактерий Clostridium chauvoei, которые вызывают у крупного рогатого скота так называемый эмфизематозный карбункул (в народе ее называют черная нога) – острую инфекционную болезнь, вызывающую отеки в мышцах и довольно быструю гибель. Но анализ образцов в лабораториях эту версию не подтвердил.

“В срезах скелетных мышц наблюдается значительный аутолиз, что затрудняет интерпретацию. Однако нет никаких признаков некроза или активного воспаления, чтобы предположить черную ногу”. (Диагностическая лаборатория Университета штата Колорадо, 20 октября 2022 г.)

“В исследованных тканях нет микроскопических повреждений, которые объясняли бы причину смерти этого животного. Нет никаких признаков воспаления, некроза или дегенерации”. (Техасская ветеринарная медицинская диагностическая лаборатория A & M, 21 октября 2022 г.)

Уверенность в том, что это были волки, заставила чиновников искать следы присутствия волков различными способами. Они использовали полеты с воздуха, вой как приманку и охотничьи камеры для поиска волков и волчьих следов, но безрезультатно.

Также подтвержденных сообщений о волках в этом районе не поступало, есть только некоторые неподтвержденные наблюдения, что приводит чиновников в замешательство и отчаяние, как пишет пресса.

И если это были волки или собаки, то почему они не обглодали трупы убитых коров? Судя по статьям, ни одна мертвая корова не была найдена даже слегка поеденной. Очень странно.

Расследование все еще продолжается.