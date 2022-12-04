“Атрофия кожи лица”: спустившая миллион на пластику Пугачева изуродовала себя донельзя
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73-летняя Алла
Пугачева вместе с детьми перебралась в Израиль. Поводом послужил, в первую
очередь, отъезд из страны молодого мужа артистки. Известный юморист посчитал,
что жить в России ему больше не хочется. Недавно, пара впервые вышла в свет после
переезда, посетив спектакль “Берегите ваши лица”.
Поклонники
Примадонны отметили, что с каждый годом она выглядит все более похожей на мужа.
По мнению зрителей, Алла Пугачева прибегнула к услугам косметологов и пластических
хирургов. Бьюти-эксперт Ирина Ковалевич примерно подсчитала, сколько Алла Пугачева
могла потратить на преображение.
“Блефаропластика
круговая стоит от 160 тысяч рублей. Возможно, была и хирургическая коррекция
птоза бровей. Это ещё плюс 100 тысяч рублей. Хирургическая коррекция атрофии
кожи лица и шеи со SMAS-элементами думаю, обошлась Пугачевой в 350 тысяч рублей”,
— предполагает эксперт. Добавляя к этому уколы ботокса и филлеров, получается,
что Алла Пугачева отдала около миллиона рублей на красоту.
Вероятно, что спустившая такую сумму Пугачева восстанавливается
от последствий своего образа жизни. Напомним, что еще до брака с юмористом Алла
Борисовна изуродовала себя донельзя из-за непривлекательных нарядов и вредных
привычек. С новым браком и рождением детей она пристально следит за собой.
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