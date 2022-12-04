“Атрофия кожи лица”: спустившая миллион на пластику Пугачева изуродовала себя донельзя

73-летняя Алла

Пугачева вместе с детьми перебралась в Израиль. Поводом послужил, в первую

очередь, отъезд из страны молодого мужа артистки. Известный юморист посчитал,

что жить в России ему больше не хочется. Недавно, пара впервые вышла в свет после

переезда, посетив спектакль “Берегите ваши лица”.

Поклонники

Примадонны отметили, что с каждый годом она выглядит все более похожей на мужа.

По мнению зрителей, Алла Пугачева прибегнула к услугам косметологов и пластических

хирургов. Бьюти-эксперт Ирина Ковалевич примерно подсчитала, сколько Алла Пугачева

могла потратить на преображение.

“Блефаропластика

круговая стоит от 160 тысяч рублей. Возможно, была и хирургическая коррекция

птоза бровей. Это ещё плюс 100 тысяч рублей. Хирургическая коррекция атрофии

кожи лица и шеи со SMAS-элементами думаю, обошлась Пугачевой в 350 тысяч рублей”,

— предполагает эксперт. Добавляя к этому уколы ботокса и филлеров, получается,

что Алла Пугачева отдала около миллиона рублей на красоту.

Вероятно, что спустившая такую сумму Пугачева восстанавливается

от последствий своего образа жизни. Напомним, что еще до брака с юмористом Алла

Борисовна изуродовала себя донельзя из-за непривлекательных нарядов и вредных

привычек. С новым браком и рождением детей она пристально следит за собой.