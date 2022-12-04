 

Рожайте быстрее – Личное мнение

04.12.2022, 3:02, Разное
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Все обсуждают беременность Зепюр Брутян от Павла Прилучного. При этом, как я поняла, сама беременность не подтверждена и вполне вероятно, что её пока нет.

Но судя по тому, как Павел даже в публичных местах льнёт к супруге, а она прижимается к нему в ответ, вполне вероятно, что беременность есть или вот-вот наступит.


Фото: Соцсети

Ну, тянет людей друг к другу! Химия чувств или что-то такое — так тоже бывает!

И вот все и обсуждают — не рано ли?

Психологи с умным видом говорят, что нужна «притирка». От года до трёх, чтобы узнать друг друга получше.

Обыватели считают, что нужно пожить для себя — недавно ведь только поженились.

Я же скажу, как думаю — нужно пользоваться моментом. Притирки эти, пожить для себя — всё это ерунда.

Пока есть страсть, нужно рожать ребёнка. Дети, которые рождены от порыва чувств, только укрепляют брак.

С одной стороны, ребёнок ночью не спит, но не спят и родители. Следовательно, трудный первый год, всё равно никто не спит. Так и время пройдёт незаметно.

А когда уже всё закончится — и страсть, и капризы малыша — ребёнок будет уже взросленький. Говорить начнёт, радовать. И укрепит своим присутствием в жизни родителей их отношения.

Так что не нужно слушать «мудрые» советы родни и прочих специалистов. Рожайте, как можно быстрее.

Согласны? Вы через сколько родили после ЗАГСа?

Источник: Лена Миро


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