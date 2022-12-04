Canal 26 – на Украине попытались украсть граффити уличного художника Бэнкси

В Киевской области попытались украсть граффити известного уличного художника Бэнкси, пишет Canal 26. Злоумышленники успели вырезать из стены это, как указывается в материале, «произведение искусства» до приезда правоохранителей, и теперь оно хранится в полиции.

Отправляемся в Европу и поговорим об Украине и России. Однако этот случай не связан напрямую с вооружённым конфликтом. Речь пойдёт об искусстве. Здесь, на Canal 26, мы уже показывали фотографию с запечатлённым на ней граффити, на котором изображена женщина в противогазе и с огнетушителем. Изображение находилось на стене одного из изданий, повреждённых пожаром, который возник из-за ракет и конфликта.

Украинская полиция в пятницу сказала о том, что предотвратила попытку убрать* этот объект уличного искусства — на ваших экранах как раз то самое граффити известного художника Бэнкси — с одной из стен в Киевской области Украины.

Украинская полиция, в частности, заявила, что отреагировала на сообщение о проводимом демонтаже этого граффити и обнаружила на месте происшествия группу лиц. Организатором оказался уроженец Киева 1990 года рождения. Он решил вырезать изображение и забрать его себе. По всей видимости, он посчитал, что здание будет снесено, и поэтому граффити будет утеряно, сообщил начальник полиции. Последний также добавил, что было заведено уголовное дело и что данное произведение искусства теперь хранится в полиции.

Города Киевской области, где в ноябре появилось несколько работ Бэнкси, до апреля были заняты Россией и серьёзно пострадали от серьёзных боёв в первые дни после ввода Москвой войск в соседнюю страну.

Дата публикации 03 декабря 2022 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).