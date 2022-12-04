Введение в храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 4 декабря

Введение во храм Пресвятой Богородицы – большой праздник, который по-особенному почитают в православной церкви. В этот день верующие вспоминают историю Девы Марии. Когда ей исполнилось три года, родители, давшие обет Господу, отправили ее в Иерусалимский храм. Там Мария жила, молилась и изучала Писание до помолвки с Иосифом.

Традиции

4 декабря принято ходить в церковь, причем на утренние службы, когда поются специальные песнопения. Женщины молятся за семью. В день, когда отмечается введение в храм Пресвятой Богородицы, в церковь приводят отпрысков, достигших семилетнего возраста, на их первую исповедь.

Что нельзя делать 4 декабря

В этот день рекомендуют воздержаться от домашних дел. Не стоит в Введение в храм Пресвятой Богородицы заниматься, например, уборкой, стиркой, шитьем. Также не принято в столь особенный праздник давать или брать деньги в долг. Женщины не должны ходить в гости в одиночку. Лучше найти для этого спутника.

Приметы

В праздник, который отмечают на 4 декабря, обращают внимание на погоду. Если в этот день ударил мороз, он продержится до Рождества Христова. Солнечная погода на Введение в храм Пресвятой Богородицы обещает теплое лето и урожайную осень.