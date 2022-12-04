 

“Возвращайтесь домой”: Аллегрова на коленях обратилась к бойцам спецоперации

04.12.2022, 0:29, Разное
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София Ротару старалась не прерывать связи с российскими поклонниками на протяжении 43 лет. Например, участвовала в “Песне года” даже в 2014 году, когда отношения между соседними братскими странами резко обострились. Не было ее на сцене фестиваля только в 2018-м, когда президент Петр Порошенко ввел на Украине военной положение. В этом году “хуторянки” снова нет на московском фестивале – в родной Украине ее не поняли бы. Словом, понятно, с кем она.

Зато был Руслан Алехно, который регулярно выступает на освобожденных от нацистов территориях и в госпиталях. Был Shaman с хитом “Я – русский”. И даже Ирина Аллегрова, которую любят за песни из серии “будуар императрицы повидал немало на своем веку”, теперь исполняет композиции про героев специальной военной операции.

“Возвращайтесь домой мальчики, // Дома ждут и за вас все молятся, // Просят помощи у всех ангелов, Уберечь сохранить и вернуть домой”, – поет Аллегрова со слезам на глазах про то, кто “наяву в бою”.
Эту песню написал ташкентский музыкант Олег Тян.
И кажется, пронзительные строки могут стать гимном, молитвой всех тех, кто ждет сейчас с поли брани близких.

В конце песни Аллегрова так расчувствовалась, что даже опустилась на колени. В благодарность тем, кто сегодня защищает Россию. И это, кажется, был самый сильный эмоциональный момент “Песни года”.


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