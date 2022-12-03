 

До блевоты: распухшие после родов груди Тодоренко вызвали оторопь

03.12.2022, 23:05, Разное
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Знаменитость ведет активный образ жизни после родов. Практически сразу артистка выпустила свой онлайн-курс, а после приняла участие в шоу “Ледниковый период”. По словам Регины Тодоренко, работа дается ей непросто, она очень сильно выматывается эмоционально. Плюс ко всему с ней постоянно сын Мирослав – она решила не отказываться от грудного вскармливания.

Впрочем, время от времени Регина Тодоренко дает себе возможность почувствовать себя женщиной – красивой и сексуальной. В личном блоге звезда поделилась видео, на котором сидит на фортепиано в элегантном костюме желтого цвета. Интересной деталью образа стало то, что под пиджак артистка не надела ничего, кроме украшений.

На кадрах видны смотрящие в разные стороны груди звезды – к счастью, до полной “обнаженки” не дошло. Распухшие шарики, как их назвали в Сети, буквально загипнотизировали народ.

В комментариях под видео мнения разделились. Одни пришли в восторг от образа Регины Тодоренко, поклонники отметили, что она прекрасно выглядит и отлично поет. У других же кадры грудей артистки вызвали оторопь, дошло буквально до блевоты – они отправили множество “тошнотных” смайликов и посоветовали Тодоренко прикрыться.

“Видео под названием “когда не хватает мужского внимания”, “Оденься, пожалуйста, тебе не идет”, “Надо было без трусов, че не додумалась?”, “Надо было уже без пиджака с голыми сиськами, поинтереснее было бы”, – написали в комментариях.


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