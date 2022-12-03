Mинистр финансов Германии предостерегает Европу от торговой войны с США

В стремлении обуздать инфляцию США планируют ввести закон о субсидировании компаний, которые используют американскую продукцию или ведут производство в США. Это намерение подвергается жёсткой критике со стороны Европы, однако министр финансов Германии Кристиан Линднер предостерегает от торговой войны с США, пишет Das Erste. По его словам, Вашингтон остаётся важным партнёром ЕС, поэтому самым разумным решением было бы положиться на экономическую дипломатию.



AP

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предостерегает от торговой войны с США из-за планируемого американского антиинфляционного закона, пишет немецкий телеканал Das Erste. «США — наш значимый партнёр, но в то же время они проводят чрезвычайно протекционистскую экономическую политику», — отметил Линднер в интервью газете Welt am Sonntag.

Поэтому, по его словам, правительство Германии должно представлять интересы Германии в Вашингтоне и указывать на негативные последствия для собственной страны. В то же время немецкая экономика тесно связана с американским рынком, и Германия не может быть заинтересована в торговой войне — она должна полагаться на экономическую дипломатию, уверен немецкий министр финансов.

В то же время Линднер выступил за то, чтобы воспринимать закон как возможность повысить конкурентоспособность Германии. «При ясном взгляде на вещи необходимо осознать, что постоянно повышающиеся требования ЕС к экономике в связи с ценами на энергоносители столь же опасны, как и нарушение конкуренции со стороны США», — подчеркнул Линднер.

Лидер СвДП не единственный, кто опасается негативных последствий закона о борьбе с инфляцией, запланированного США. Связанная с этим цель администрации Байдена — добиться лучшей защиты климата — поначалу звучит располагающе, отметила пресс-секретарь по экономической политике парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге Юлия Клёкнер. Однако существует риск массовой дискриминации европейских компаний.

Лидер СДПГ Саския Эскен также осудила явно протекционистские черты американского законопроекта и предупредила, что другие промышленно развитые страны тоже могут принять подобные меры «в ущерб всем». Особенно в «нынешней ситуации глобальных кризисов» было бы «смертельно опасно проводить политику протекционизма», сказала Эскен.

Лидер партии зелёных Омид Нурипур приветствовал стремление к усилению защиты климата. В то же время он подчеркнул: «Мы не должны чинить друг другу препятствия на пути к климатической нейтральности». По его мнению, Германия должна более тесно координировать свои действия с США по вопросам экологических стандартов и надёжных цепочек поставок.

Закон о борьбе с инфляцией призван стимулировать промышленность США и отдать ей предпочтение перед иностранными конкурентами, поясняет Das Erste. Субсидии и налоговые льготы ориентированы на компании, использующие американскую продукцию или производящие её в США. По мнению европейских лидеров, антиинфляционный пакет ставит европейские компании в невыгодное положение.

Президент Франции Эммануэль Макрон поднял этот вопрос во время своего государственного визита в США. Он предупредил, что закон создаст такие большие различия, что многие компании перестанут инвестировать в Европу, а это грозит расколом Запада. Министр экономики Германии Роберт Хабек уже объявил о «жёстком ответе» Евросоюза на принятие этого закона в США.

Несмотря на критику со стороны ЕС, правительство США не планирует последующих изменений в законе, отмечает немецкий телеканал. «У нас нет планов просить конгресс изменить закон», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Однако Белый дом работает с европейскими партнёрами над решением их проблем. Вопрос о том, как именно это должно происходить, остаётся открытым.

Президент США Джо Байден также дал понять, что не свернёт с курса на повышение независимости США от международных цепочек поставок. Однако Байден сказал, что в законопроекте есть незначительные недостатки, которые можно обсудить и устранить. Для этого ведутся переговоры на рабочем уровне, пишет телеканал Das Erste.