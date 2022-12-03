Правда ли, что люди зачастую считают полных менее умными и самостоятельными

В обществе по-разному воспринимают полных людей. Некоторые считают, что такие люди менее умные и самостоятельные. Чтобы доказать эту гипотезу или развеять ложный миф, было проведено исследование. Полученные результаты будут интересны многим.

Стереотипы о полных людях

В нашем обществе широко распространена дискриминация людей, которые имеют большой вес. Это проявляется в образовании, лечении и при трудоустройстве.

Ученые такое отношение к людям, который имеют лишний вес, называют антижировой стигматизацией. Встречается она в разных социальных ситуациях. Такая идеология встречается в разных странах, и при этом не обращают внимания на пол, расу или возраст полного человека.

Исследование умственных способностей

Автором нового исследования стала Маттеа Сим, научный сотрудник Университета Индианы. Было проведено пять экспериментов, которые должны были показать, как связаны физические возможности с умственными способностями. Часто окружающие люди испытывают чувство отвращения к тем, кто имеет большой вес.

Так общество негативно влияет на уровень самооценки полного человека. Часто такие люди страдают от психологического стресса и расстройствами пищевого поведения. Для многих людей в обществе такая полнота является признаком того, что человек ленив и не умеет себя контролировать во время приема пищи.

Каждый проведенный эксперимент состоял еще из нескольких небольших. Было предположено, что полные люди будут иметь не такое сложное умственное мышление, как, например, люди со средним весом. Участников в каждом эксперименте было разно, примерно от 50 до 200 человек.

Результаты экспериментов

Как выяснилось, вес человека не может показать то, насколько эффективно полный человек может самостоятельно запоминать или думать. Лишний вес никак не влияет на то, какие социальные роли будет выполнять такой человек. Проведенное исследование помогло определить связь между воспринимаемым весом людей и тем, как многие в обществе определяют их умственные способности и самостоятельность.

Для проведения экспериментов были подобраны изображения, представленные в перевернутых цветах, чтобы скрыть расу изображенного человека. На многих картинках были мужские изображения. Может быть, если это были не картинки, а реальные люди или же видео с ними, то результаты были бы немного другие.

Было важно понять, как наблюдатели оценивают полных людей, которые отличались по цвету кожи, пола или имели какую-то группу инвалидности. И, скорее всего, данное исследование будет продолжено, чтобы выяснить все эти аспекты.