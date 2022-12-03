Мнение: Чехам надоела прокси-война с Россией

Часть чехов требует помириться с Россией, наладить поставки дешёвого газа и избавиться от иностранных военных баз. Политика тут имеет второстепенное значение — многие в Чехии даже примерно не представляют, что происходит вокруг Украины, так как свобода слова в Евросоюзе оставляет желать много лучшего. Однако чехи мёрзнут и страдают финансово, поэтому митинги идут, и с каждым месяцем народ всё громче протестует против авантюры, в которую его втянули власти страны.

Вот двадцать требований с демонстрации, прошедшей в конце ноября (ссылка):

Мы требуем:

1. Снизить конечные цены на электроэнергию до 100 евро за МВтч (3-4 крон за кВтч). Установить ценовой потолок для производителей. Это фундаментальное требование, которое может быть реализовано в течение месяца.

Мы хотим снизить максимальную цену на электроэнергию с 240 евро за МВтч (8 крон за кВтч) до 100 евро за МВтч (3-4 крон за кВтч). Это фундаментальное требование, которое может быть реализовано в течение месяца. Благодаря этому население и промышленность выживут. Цены должны быть ограничены производителями, а не потребителями. Это избавляет от необходимости предоставления государственных субсидий. Субсидии поставщикам электроэнергии лишь усугубят дефицит госбюджета до 10 миллиардов, которые государство переведет на повышение налогов. Это неприемлемо.

2. Уволить руководство ЧЕЗ (ČEZ — это электромонополия, которая держала цены в Чехии самой высокой в Европе, несмотря на то, что тут есть электростанции, и энергия дешевая). Уволить руководство ERO.

Руководство ČEZ уже давно экспортирует электроэнергию по цене, составляющей треть цены, по которой она продается потребителям. Это наносит ущерб акционерам ČEZ, включая миноритарных акционеров. Поэтому руководство ČEZ следует немедленно уволить. Аналогичная ситуация и в ERO, которая не защищает интересы клиентов. Руководство ERO также должно быть уволено.

3. Не торговать чешской электроэнергией на Лейпцигской фондовой бирже и продавать её в Чехии по чешским ценам.

Необходимо оставить Европейскую энергетическую биржу в Лейпциге и создать неформальную Центральноевропейскую биржу государств V4 (V4 — это Вишеградская четвёрка, то есть Польша, Чехия, Словакия и Венгрия). Ценами на западноевропейских фондовых биржах манипулируют спекулянты. Чехия может обменять дешевую электроэнергию на дешевый газ.

4. Запустить комплексную программу государственных субсидий на утепление дома в размере от 100 до 150 тысяч чешских крон на каждого заявителя, а не только для пенсионеров и инвалидов.

Вместо увеличения производства электроэнергии необходимо сосредоточиться на снижении потребления. Сравнительно быстро сократить потребление газа и частично электроэнергии на десятки процентов можно, предоставив гражданам субсидию в размере от 100 до 150 тысяч чешских крон на утепление дома. Эта субсидия должна быть предназначена не только для пенсионеров и инвалидов, но и для каждого заявителя.

5. Быстро заключить договор на поставку дешевого газа на эту зиму и на среднесрочную перспективу. Осуществить выкуп резервуаров для хранения газа государством.

Крайне необходимо, чтобы Чехия срочно заключила контракт на поставку дешевого газа не только на эту зиму, но и на среднесрочную перспективу. В то же время мы должны обеспечить выкуп емкостей для хранения газа государству.

6. Продолжить поставки российской нефти в Чехию по нефтепроводу «Дружба». Работать над диверсификацией маршрутов с южного направления через Венгрию.

Поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» не могут быть прерваны до тех пор, пока не будет построен альтернативный маршрут — не из Германии, а с южного направления, через Венгрию. Залогом нашей энергетической безопасности является диверсификация маршрутов поставок газа.

7. Выкупить в государственную собственность нефтеперерабатывающий завод, энергосети и водоснабжение.

Необходимо выкупить в государственную собственность нефтеперерабатывающий завод, энергосети и водопровод. Государство возьмет на себя управление этими стратегическими для государства активами, такими как вода, электричество и газ. Оно будет управлять ими как государственной услугой, а не как источником бизнеса (прибыль и коррупция).

8. Выйти из системы квот на выбросы. На биржах можно торговать только избыточной электроэнергией и электроэнергией от газовых электростанций и возобновляемых источников.

Необходимо отменить взаимосвязь цен на газ и электроэнергию и отказаться от системы квот на выбросы, которая не связана с экологией и будет продолжать удорожать электроэнергию для чешских потребителей. Впоследствии мы будем торговать на биржах только нашей избыточной электроэнергией и электроэнергией от газовых электростанций или возобновляемых источников.

9. Отклонить любые усилия ЕС по запрету дровяного отопления.

Объявленный ЕС запрет на дровяное отопление совершенно неприемлем.

10. Быстро подготовить исследование преимуществ и недостатков членства Чешской Республики в ЕС.

Исходя из упомянутых здесь моментов, необходимо подготовить исследование преимуществ и недостатков членства в ЕС. Необходимо принять во внимание сбор в размере 500 миллиардов чешских крон с Чешской Республики.

11. Немедленно начать поддержку сельхозтоваров, в которых у нас самая низкая самообеспеченность и которых мы были экспортерами, — фруктов, овощей, картофеля, свинины и птицы.

Необходимо, чтобы мы в основном поддерживали производство товаров, в которых мы в настоящее время имеем самую низкую самодостаточность и которые исторически были в числе наших экспортных товаров. Поэтому мы требуем поддержать в основном производство фруктов, овощей, картофеля, свинины и птицы.

12. Быстро дополнить и изменить закон о значительной рыночной власти, чтобы розничная торговля в руках иностранного капитала не могла приносить бессмысленные наценки и незаслуженные прибыли.

Закон о значительной рыночной власти необходимо дополнить и срочно изменить в аналогичной редакции, как во Франции, Германии, Италии, Испании и других странах, чтобы ритейл в руках иностранного капитала не мог применять бессмысленные наценки и извлекать незаслуженную прибыль.

13. Отмените зеленую сделку. Разработать программу, которая будет поддерживать продуктивное сельское хозяйство и сбалансированное управление земельными ресурсами, включая расширение животноводства и достаточное производство органических удобрений.

Мы хотим отказаться от бессмысленного Зеленого соглашения и разработать подход к продвижению продуктивного сельского хозяйства и сбалансированного управления земельными ресурсами, включая увеличение производства животноводческой продукции и достаточное производство органических удобрений.

14. Начать профессиональную подготовку к декларации национальных интересов Чехии.

Чехия не определила свои национальные интересы. Необходимо безотлагательно начать профессиональную дискуссию на эту тему. Его результатом станет официальный государственный документ о национальных интересах Чехии, одобренный парламентом.

15. Обеспечить, чтобы средства массовой информации доносили до общественности полную, достоверную и неискаженную информацию. Немедленно отменить цензуру и самоцензуру.

В нарушение статьи 17 Хартии основных прав и свобод и в нарушение Кодекса этики журналистов средства массовой информации не доводят до сведения общественности информацию о событиях таким образом, чтобы она была полной, достоверной и неискаженной, хотя граждане имеют право на объективное изображение действительности. Этим действием они делают диалог в обществе невозможным. Крайне серьезно то, что СМИ подвергают цензуре и исключают выступления экспертов с разными мнениями по решению проблем в отдельных ведомствах. Цензура недопустима.

16. Немедленно обеспечить доступ альтернативных медиа и других течений общественного мнения к публичным СМИ (подкасты, видео, стримы, интервью, дискуссии, программы).

Таким пространством вещания могут быть часовые блоки на ЧТ24. В то же время один из существующих каналов Чешского телевидения может быть выделен для альтернативных медиаматериалов (подкасты, видео, стримы, интервью, дискуссии, шоу и т. д.).

17. Немедленно призвать к мирным переговорам, чтобы положить конец войне в Украине. Сократить поддержку Украины до уровня экономических возможностей Чехии. Проверить легитимность каждой кроны помощи, предоставленной Украине.

На основе Хартии основных прав и свобод человека и первой статьи Договора о НАТО принципиально содействовать прекращению войны на Украине, которая является экономически разрушительной и крайне угрожающей в военном отношении нашей стране. Прекратите все формы поддержки расширения этого кровопролитного конфликта. Поддержка Украины должна быть сведена к уровню экономических возможностей Чехии. Мы требуем проверки легитимности каждой кроны помощи, оказанной Украине.

18. Запретить деятельность иностранных некоммерческих организаций, вмешивающихся во внутренние дела Чешской Республики и нарушающих суверенитет Чешской Республики.

Необходимо запретить деятельность иностранных некоммерческих организаций, вмешивающихся во внутренние дела Чехии и нарушающих суверенитет Чехии. Также необходимо пересмотреть деятельность и определить четкие правила для чешских неправительственных организаций, особенно тех, которые помогают мигрантам без права на убежище.

19. Оборону республики осуществить без участия в военных договорах, без иностранных солдат и иностранных баз на нашей территории и без ядерного оружия. Поддержать отечественный оборонно-промышленный комплекс и обеспечить подготовку населения к кризисным ситуациям.

Осуществить оборону республики без участия в военных пактах, без иностранных солдат и иностранных баз на нашей территории и без ядерного оружия. Поддержать отечественный оборонный комплекс, осмысленное и эффективное вооружение армии и полиции, подготовку населения к кризисным ситуациям, создать систему гражданской милиции.

20. Укрепить позиции сотрудников милиции, эффективнее пресекать преступность, создать пограничную полицию. Стабилизировать кадровую ситуацию в органах внутренних дел. Немедленно прекратите злоупотребление полицией и BIS для политического террора.

Укрепить позиции сотрудников полиции в правоохранительных органах, более эффективно пресекать преступность, создать пограничную полицию. Стабилизировать кадровую ситуацию в ОВД и обеспечить надлежащие условия работы сотрудников, в том числе пожарных. Немедленно прекратите неправомерное использование полиции и BIS для политического террора, направленного против патриотов.