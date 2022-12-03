 

Шопинг, дегустации и кулинарные уроки: москвичей приглашают на зимние ярмарки

03.12.2022, 21:42, Разное
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В Москве действует 61 ярмарочная площадка на 1289 торговых мест. Посетители могут приобрести качественные сезонные продукты из российских регионов и стран СНГ.

Самые большие ярмарки расположены в районах Новые Черемушки и Соколиная Гора – там открыто 39 и 68 торговых мест соответственно. Кроме того, на площадках работают кафе и зоны мастер-классов.

“Каждому участнику бесплатно предоставляется торговое место и необходимое оборудование. Данный формат торговли позволяет производителям реализовывать свою продукцию, а покупателям – приобретать ее круглый год по выгодным ценам”, – отметили в пресс-службе проекта “Московские ярмарки”.

Продукцию на московские ярмарки везут из 39 российских регионов. В этом году участие впервые принимают фермеры из Иркутской области, Камчатки, Якутии, Республики Алтай и Калмыкии.

По карте москвича можно получить скидку на продукцию в размере 10%. Кроме того, до конца декабря на 33 площадках проходит акция “Борщевой набор”. Входящие в состав этого супа овощи продаются по сниженной цене. Например, килограмм картофеля можно приобрести за 20 рублей.

С 23 декабря на 38 площадках пройдет акция “Подвешенный мандарин”. Каждый желающий может помочь собрать новогодние фрукты для нуждающихся.

Межрегиональные ярмарки – это не только шопинг, но и возможность увлекательно провести время всей семьей. Так, на Семеновской площади для юных горожан проводятся кулинарные мастер-классы, а на площадке в районе Соколиная Гора участники от шести лет учатся экспериментировать с рецептами под руководством известных московских шеф-поваров, сообщается на портале mos.ru.

На 13 ярмарках оборудованы бесплатные катки. Они будут доступны для посетителей с 9 декабря. Предусмотрены пункты проката инвентаря.

Ранее москвичи определились с форматом празднования Нового года и Рождества. Столица посвятит мероприятия военнослужащим и работникам оборонно-промышленного комплекса.


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