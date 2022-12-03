 

Я – русский: Shaman избавился от награды жены иноагента Пугачевой

03.12.2022, 21:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Я точно не новичок в шоу-бизнесе, – уверяет Шаман. – Мне 31 год, из них 15 лет в профессии, имею три музыкальные образования. За это время написал песен 200 – я и автор, я и исполнитель. Кстати, всегда хотел реализоваться именно как композитор, а не певец”.

По словам певца, было время, кода он пел в ресторанах. “Я помню одно выступление, когда повернулся, а там месиво – человек десять на десять, – вспоминает Шаман. – Я остановил музыку, взял микрофон и сказал: “Покиньте заведение! Уважайте себя и окружающих!” А потом одного принесли с прострелянной спиной, другого – порезанного, приехала “скорая”.

А в 2013 у артиста началась совсем иная жизнь. Он принял участие в третьем сезоне телепроекта “Фактор А”. Председатель жюри Алла Пугачева характеризовала его как “олицетворение нового поколения звезд”. А в финале Ярослав занял третье место и получил специальный приз от Примадонны премию “Золотая звезда Аллы”.

Это золотой кулон 3,5 на 2 см, напоминающий букву “А”, выполненную в форме звезды. Дизайн был разработан самой Народной артисткой СССР.

Правда, сегодня этой награды у артиста уже нет дома. “Приз “Звезда Аллы” хранится у моих дедушки и бабушки в Новомосковске Тульской области, моем родном городе, – рассказал он “Дни.ру”. – Я вообще все свои награды отдаю им, потому что им это приятно – они гордятся своим внуком. Я их подолгу не вижу, а так они смотрят на награды, и меня вспоминают”.

Напомним, сама Алла Пугачева проживает сегодня в Израиле, получив там гражданство и паспорт. Ее пятый муж Максим Галкин в России признан иностранным агентом, который якобы получает финансирование из Украины.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09.20 / Мнение: Поляки снова опоздали, а это обидно

02.06.22 / Западу не войну России в Украине с помощью нефтяных и газовых санкций

16.07.22 / К чему может привести сон при свете, рассказали эксперты

04.08.22 / Вырос копией отца и пошел по его стопам: что известно о скрытном сыне Фадеева

01.06.21 / Скандалы: Артем Чайка держит курс на Колыму

21.07.22 / Глава МИ-6 считает, что существует способ избежать войны между США и Китаем

31.10.22 / Плесень, тараканы и мыши — в Париже жители соцквартир протестуют против антисанитарных условий

22.09.22 / 153 млн тонн еды в помойку — ЕС выбрасывает больше продуктов, чем импортирует

26.11.22 / Опасное животное поселилось на территории завода в Перми

06.11.20 / Сваренный заживо лучами НЛО – жуткий инцидент в Бразилии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика