Марьяна Спивак о наградах, экстриме и новом сезоне сериала “Жуки”

По словам авторов сериала, вы удивили всех на пробах безупречным знанием материала и вообще называете себя фанаткой “Жуков”. Расскажите, как в вашей жизни появился этот сериал? И почему вы решили в нём сняться?

Мы с командой сериала “Эпидемия” приезжали на фестиваль “Утро Родины” на Сахалине, и параллельно с “Эпидемией” в конкурсе участвовали и “Жуки”. Меня сериал заинтересовал, я начала его смотреть и залипла – после фестиваля посмотрела все сезоны. Причем я даже не предполагала, что будет третий сезон, и что меня позовут в нем сниматься. Но я в последнее время подустала от драмы и “жизненных”, истерических ролей, и подавала сигналы в космос о том, чтобы поучаствовать в комедийном проекте. Мне давно хотелось чего-то легкого и светлого, и мои сигналы были услышаны. Когда меня пригласили на пробы Жуков, я, как ярый поклонник предыдущих сезонов, сразу же согласилась, даже ещё не успев прочитав сценарий.

В чем, на ваш взгляд, уникальность юмора, на котором построена вселенная “Жуков”? Кто-то считает, что она кроется в смеси народного юмора и современного, который нравится более молодой аудитории.

Мне кажется, что “Жуки” – это в первую очередь хороший текст. Сценаристы сериала обладают хорошим вкусом, их юмор не пошлый, а тонкий. Он, соглашусь, понятен молодежи, но он и взрослый тоже, не лишенный смысла. История несет светлый посыл, не прозаический, а поэтический. А третий сезон, обозначенный как финальный, завершающий гештальты, пронизан светлой грустью, хотя в нем много ироничного и смешного.

Как проходила ваша совместная работа с коллегами по сериалу: Максимом Лагашкиным, Вячеславом Чепурченко, Вадимом Дубровиным, Павлом Комаровым и другими актёрами? Быстро ли вам удалось найти общий язык на площадке или понадобилось время на “притирку”?

Вливаться в уже сложившийся коллектив всегда немного страшно, поэтому я, конечно, нервничала. К тому же, моя героиня прописана на контрасте с остальными. Получилось, что я и новичок в команде, и героиню надо было придумать с нуля, вписать ее в уже существующий язык сериала. На первой смене мне казалось, что я как-то выпадаю из истории, но потом я достаточно быстро адаптировалась. Мне понравилось работать со всеми ребятами из “Жуков”, они все замечательные. Помимо актеров, вся группа была прекрасной, у нас сложилась тотальная любовь, и нам всем вместе не хотелось, чтобы это калужское лето заканчивалось.

Ваша героиня описывается как строгая и холодная формалистка. А какой её видите вы? В чём её мотивация, какой у неё внутренний конфликт, что она дает истории?

Мне кажется, не совсем точно называть Антонину холодной формалисткой – она просто очень правильная, привыкла делать все “как положено”, она четко следует букве закона. Антонина – прямой, правильный и строгий человек, и я не рассматриваю ее как отрицательную героиню. Попадая в атмосферу деревни Жуки, она раскрывается, начинает очеловечиваться, отступать от правил, хотя сначала она навязывает свои правила разгильдяям – так она видит жителей Жуков. А потом они начинают друг друга перевоспитывать.

На съемках “Жуков” вам вместе с Анатолием Журавлев и Максимом Лагашкиным пришлось убегать от быка. Расскажите, как это было? По словам режиссёра Максима Пешкова, у вас была возможность снять отдельно от быка, почему вы всё-таки решились на экстремальный вариант?

Но это же как минимум весело! (смеется) Я с удовольствием побегала от быка и получила порцию адреналина. Вообще, в сцене все было достаточно безопасно. Перед съемкой работники протянули такой трос, по которому обычно пускают электричество, чтобы бык не убежал далеко. Он воспитан так, что видит веревочку и знает, что если он на нее кинется, веревочка может ударить током. Поэтому он бегал в пределах троса. Но оказалось, что ток по нему все же не пустили, и это была просто веревочка. Помню, я бежала-бежала, уже увидела эту веревку, а команды “стоп!” все не было, и я чуть не вписалась в эту веревку, думая, что там ток. Это было страшно: с одной стороны бык, с другой – электрическая веревка. Но все обошлось, в один момент бык просто ушел в кусты, сказав, что ему уже неинтересно (смеется).

Кстати, экстрим и съемки в кино нередко идут рука об руку. Поделитесь историей со съемочной площадки, которая по-настоящему пощекотала вам нервы?

Пожалуй, с быком был самый экстремальный момент, но и то – это было сплошное веселье. Вообще, по моему опыту, обычно драмы снимаются в веселой атмосфере, а на съемках комедий царит нервная атмосфера. Но на съемках “Жуков” было полное соответствие легкого и светлого сценария и атмосферы на площадке. По крайней мере, я это так запомнила.

Действие “Жуков” происходит в деревне. Какие у вас остались впечатления от Нижних Подгоричей? За время съемок “Жуков” деревня сильно изменилась – раньше в нее даже не было дороги…

Я не знаю, какими Нижние Подгоричи были раньше, но соглашусь, что сейчас это уже звездная деревня, сюда приезжают целые делегации из соседних деревень и городов, все хотят сфотографироваться с актерами, посмотреть, как идут съемки. Такое место паломничества. В Подгоричах безумно красиво!

У вас был опыт отдыха в деревне или вы любите отдыхать по-другому?

В Псковской области есть деревня Глушь, и каждое лето я обязательно туда приезжаю. Я абсолютно деревенский житель, это моя атмосфера, и я ее очень люблю.

В этом году с вашим участием вышел второй сезон сериала “Эпидемия”, который тепло встретила публика. Чем вам запомнились съёмки?

Вторую “Эпидемию” мы снимали летом и застали перепады от невыносимой жары до замерзаний в пещерах и болотах. Это был такой экстремальный трип, большой марш-бросок, но мне понравилось это приключение.

Вы говорили, что продолжение похоже на “Индиану Джонса”, потому что снят сезон иначе, чем первый. А в каком жанре вам еще хотелось бы поработать – продолжить сниматься в психологических драмах, в приключениях, может быть, в триллерах?

Я хотела бы ещё попробовать себя в комедийном амплуа, ну и конечно сняться в кино про любовь! Хочется добрых, светлых историй.

Раньше вы говорили, что мало снимаетесь в кино и сериалах, потому что у вас огромная загруженность в театре. Как обстоит ситуация сейчас? Приходится ли вам делать выбор между кино и театром?

Сейчас я не могу и не хочу выбирать – кино и театр присутствуют в моей жизни всегда, они не делятся, и я не представляю себя ни без театра, ни без кино.

В этом году вы номинированы на театральную премию “Золотая маска”. Для вас важны различные премии и награды или вы воспринимаете их как приятный бонус к любимой работе?

Скорее приятный бонус. Приятно быть отмеченной и номинированной, а вот получу я премию или нет – уже дело десятое. Особенно я ценю зрительские голосование и зрительское признание, это, не буду лукавить, приятно вдвойне. За спектакль “Р”, который мы выпустили зимой в “Сатириконе”, и роль Марьи Антоновны у меня уже три номинации – “Золотая маска”, “Звезда Театрала”, премия “ОК!” Но в принципе все мои награды пылятся где-то полках, и я все думаю, что надо бы найти им какое-то применение – огурцы солить в них, что ли… (смеется)

Не секрет, что еще ковид подкосил многие театры – например, закрылся “Июльансамбль” Виктора Рыжакова. А какие перемены вы замечаете в театральном ландшафте? Стали ли люди меньше ходить на спектакли, или, может быть, наоборот?

Ковид – уже далекое прошлое, теперь у нас другие обстоятельства, которые сильно бьют по психике людей. Но театр нужен, я это вижу по полным залам, по тому, как жадно зрители хотят получать энергию со сцены. Я это чувствую, и мне это кажется очень ценным и важным.