 

“Не устойчив в эмоциях, бывают срывы”: неуравновешенного Киркорова отправили к специалистам

03.12.2022, 20:17, Разное
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В последнее время Филипп Киркоров не перестает удивлять своим поведением. Многие заметили, что артист перестал сдерживать эмоции и все чаще позволяет себе резкие высказывания. Эксперты в области психиатрии объясняют участившиеся скандалы поп-короля его возрастом. Мол, певец всегда отличался неуравновешенностью, однако, как известно, чем старше человек становится, тем ярче становятся черты его характера.

Певица Ирэн Волынская, высказываясь о поведении 55-летнего народного артиста, отправила, образно говоря, его к специалистам. “В последнее время Филипп Киркоров бывает не устойчив в эмоциях, поэтому ему нужен либо отдых или помощь хорошего психолога. Это король поп-сцены и, конечно, как у любого человека бывают срывы”, – сказала собеседница “Дни.ру”.

По мнению Волынской, Киркорову следует выйти из неподконтрольного состояния и “снова встать в обойму”. Певица не сомневается, что у артиста получится. Она также отметила, что вокруг исполнителя хита “Цвет настроения синий” всегда много интриг, он каждый день находится в центре внимания.

Ранее стало известно о том, что Филипп Киркоров принял участие в съемках пародии на фильм “Ирония судьбы, или С легким паром!”. Какая роль досталась артисту, писали “Дни.ру”.


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