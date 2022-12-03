Мнение: Закроет ли Россия Севморпуть для Запада, потолок цен на нефть и прогноз Госдепа по экономике России

1. Россия ввела разрешительный порядок для прохождения иностранных судов по Северному морскому пути. Возможно, идея в том, чтобы исключить нежелательный нам проход военных кораблей или судов с военными грузами (ссылка):



Совет Федерации одобрил изменения в закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», направленные на правовое регулирование порядка нахождения иностранных военных кораблей и других государственных судов в акватории Северного морского пути (СМП, Севморпуть), сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента. <…>

Федеральный закон устанавливает, что иностранные военные корабли и другие суда могут заходить во внутренние морские воды в акватории СМП без цели захода в морской порт, военно-морскую базу или пункт базирования военных кораблей по разрешению, запрашиваемому по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемого захода. Также предусматривается возможность оперативного приостановления прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в территориальном море и внутренних водах путем передачи навигационных предупреждений.

Для безопасности Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по обороне и федеральный орган исполнительной власти по безопасности могут приостановить заход иностранных судов в акваторию СМП на определенный срок.

Напомним, в пояснительной записке к законопроекту уточнялось, что изменение глобального климата, ведущее к таянию льдов, неизбежно влечет за собой не только рост объемов морских перевозок транзитных грузов между Европой и Азией по трассам СМП, но и активизацию в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств. При этом тенденция увеличения грузопотока транзитных морских перевозок по СМП в отсутствие эффективного правового механизма регулирования плавания иностранных кораблей и судов по Севморпути не позволяла в полном объеме обеспечить безопасность морского судоходства и военного мореплавания.

Совсем перекрывать СМП для западных стран, Россия, вероятно, не будет. Мы заинтересованы в развитии этого маршрута, который будет становится всё привлекательнее по мере глобального потепления.

А вот, кстати, официальный канал «Атомфлота» в Телеграме, там красивые ледоколы. Подписывайтесь — у канала всего лишь 700 подписчиков, это неправильно.

2. ЕС и страны G7 в последний момент согласовали «потолок цен на российскую нефть» (ссылка):



Вечером 2 декабря Европейский союз официально подтвердил решение о потолке цен на российскую нефть, принятое после длительных обсуждений. Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте чешского председательства в Совете Евросоюза.

Конкретный уровень ранее узнало агентство Bloomberg — речь идет о 60 долларах за баррель. Главным препятствием для решения была позиция Польши: большая часть государств исходно предлагала диапазон 65-70 долларов за баррель, но Варшава выступала радикально, требуя установить ограничение в 30 долларов.

Условием же для принятия решения был консенсус всех стран Европейского союза. Исходно ожидалось, что детали будут объявлены уже 23 декабря, но Варшава компромисс заблокировала. Польша считала более высокий уровень щедрым подарком для России, поскольку он позволяет продолжать зарабатывать на поставках нефти.

На 1 декабря стоимость российской нефти Urals составляла чуть менее 70 долларов, так что даже если бы Россия согласилась на этот потолок, он ни на что особо не повлиял бы. Традиционную свинью подложила всем Польша.

Злокозненные поляки делают вид, будто всерьёз ждут от России нефти по затребованной ими цене (ссылка):

Вице-премьер России Александр Новак назвал театром абсурда информацию о том, что Польша подала заявку на поставку трех миллионов тонн российской нефти в 2023 году, хотя собиралась отказаться от подобных закупок, пишет РИА Новости.

Новак заявил, что у него нет официальной информацией по этому поводу. «Это мы из СМИ только смотрим. Мы считаем, что это театр абсурда — то, чем они занимаются» — отметил представитель власти.

Жаль, что в дипломатии не принято делать резкие ходы. Было бы весело установить Евросоюзу ценовой пол в 120 долларов за баррель, а персонально Польше — 200 долларов.

3. В Госдепе пытаются делать хорошую мину при плохой игре (ссылка):

Главный экономист Госдепа Соединенных Штатов Эмили Бланшард предрекла российской экономике «стабильное и мрачное» положение. Ее слова приводит РИА Новости.

«Прогнозы того, что произойдет в будущем, остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», — указала Бланшард. Она также предположила, что к 2030 году экономика России будет как минимум на 20 процентов меньше, чем была бы, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине. Такие прогнозы, добавила экономист, являются самыми оптимистичными.

Отсюда можно сделать вывод, что с надеждами загнать экономику России в минус или хотя бы в стагнацию с околонулевыми темпами роста на Западе распрощались. Теперь там будут рассказывать, что экономический рост у нас мог бы быть больше.

И он и вправду мог бы быть больше, если бы мы не пытались наладить отношения с США после развала СССР. За дружбу с американцами приходится дорого платить.