Мнение: Письмо: “Не мальчик”

В предыдущем письме этот автор описывал свои сомнения при выборе из двух женщин.

Большинство комментаторов писали, что выбора у автора нет никакого, он не нужен ни той, ни этой. До сих пор не знаю, почему многие так решили. Удивительна мне ваша логика. Скорее всего и логики никакой нет, просто повторяете вывод из разбора письма, которое кажется вам похожим, хотя на самом деле ничем оно не похоже.

В реальности автор действительно выбирает из двух женщин, и обе хотели бы быть с ним.

Алгоритм такого выбора и всех подобных (то есть между прежней партнершей и новой) простой.

Если значимость обеих примерно равна (учитывая привязанность к первой и общие дела с ней, и делая поправку на свежесть эмоций со второй, то есть плюс первое и минус второе), вам нужно сказать новой партнерше, что вы думаете о браке с ней (минимум, о совместной жизни, иначе предложение совсем не серьезно), но жертва прежним союзом для вас является очень серьезной и поэтому вы хотите получить ее уверенность (не согласие, а уверенность!), что она к этому готова и хочет этого.

С точки зрения поля это вилка ходов, в случае любого ответа (положительного, отрицательного, выражения сомнений и пр.) ваше КП в отношениях с новой партнершей вырастет. Кто объяснит почему и как?

А главное, вам откроется понимание вашего следующего хода. От того, как новая девушка сформулирует свой ответ, с радостью и готовностью или с сомнениями и кокетством, будет зависеть ваша мотивация и ваше намерение быть с ней либо окрепнет, либо ослабеет. Можете поговорить с ней на тему, где и как вы будете жить, когда она планирует иметь детей, какие у нее пожелания или, может быть, условия. Все это будет влиять и на вашу мотивацию и на ваши дальнейшие ходы.

Но учтите, чтобы выросло КП и появилось пространство для ходов, ваше предложение (и весь разговор о будущем с ней) ей должно быть сформулировано без лишнего мусора, без щипцов и без багов. Опишите, какие могут быть баги и как эти баги могут отнять ходы.

Так же надо поступать в случае любых сомнений при выборе. Сомнения означают, что не известны какие-то важные условия. Надо их выяснить. В данном случае не известно, насколько у автора и новой девушки совпадают взгляды на их возможные отношения. Это надо выяснить.

И еще на один вопрос ответьте, друзья, прочитав письмо. Почему автор не сделал такой простой ход и не спросил девушку, хочет ли она замуж за него и согласна ли иметь с ним детей в ближайшее время?

evryb

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Моё прошлое письмо: https://evo-lutio.livejournal.com/1613955.html

В нём я описывал свою проблему с тем, чтобы делать выбор. Эта неспособность, которая иногда парализует меня, проявляется во всём: в отношениях, в карьерном выборе и в том, как реагировать на вызовы времени.

Новое письмо о том, как развивается ситуация именно в отношениях. Если совсем коротко, то выбора я так и не сделал, а вот проблема невыбора приближается к своему апогею. По остальным вопросам та же ерунда: научный руководитель обещает защиту в случае, если, и ждёт полноценного включения в работу, а я себе приезжая обещал, почти не веря в это, купить билеты на декабрь из страны. Не купил. Но фокусироваться на этом в последнее время очень сложно, и ниже я постараюсь объяснить, почему.

С тех пор, как я вернулся, я как мог оттягивал решение. Отношения с Р., с которой мы живём, и вместе полтора года, лучше прежнего, они с дочкой становятся всё роднее, и при этом меня ещё сильнее тянуло к К., студентке. С которой я откладывал встречу почти также, как откладывал предложение Р.. Встреча у меня дома. Я там бываю, а К. живёт недалеко. Повод — сувенир из поездки. Казалось, если встретимся, то неизбежно сблизимся, ну или я совсем буду дурак. Я придумывал какую-то дату, думал о К. каждый день, и потом не делал шаг. Или делал слишком поздно, чтобы К. точно отказалась, или, когда прийти хотела сама К., придумывал что-то: что в отъезде, на работе допоздна или заснул и не видел сообщения. И так три недели.

Всё это неизбежно должно было сломаться, и сломалось, хоть и иначе, чем я ожидал. Недавно было мероприятие, связанное с волонётрским проектом, на котором мы изначально познакомились с К.. Вообще говоря, там должны были быть от нас только я и ещё одна коллега, но на анонс отрегагировала К. и пришла, кажется, ради меня. И туда же сюрпризом для меня пришла Р., чего раньше не было никогда, и чего я совсем не ожидал. Прошло всё наихудшим образом: девушки познакомились. К. узнала о существовании у меня Р.. Я попытался минимизировать контакт с девушками и их общение между собой, максимально быстро уехать, сославшись на форс-мажор на работе. Но всё, что надо, уже случилось, и они поговорили. Эта встреча девушек на мероприятии запустила во мне какие-то процессы. С тех пор, а это почти неделя, я хожу будто сам не свой. Это, кажется, вызвано страхом окончательно упустить К., такую красивую и такую живую.

Ситуация немного шизофреничная. Мы c Р. решаем, где встречать Новый год, обсуждаем планирование детей, и ходим к врачу, а дочка Р. для меня с каждым днём всё ближе, и одновременно с этим я ищу в себе силы, и жду от Р. повода для расставания. Один из моих страхов это никогда не иметь детей, и одновременно с этим меня пугает мысль о том, что Р. забеременеет от меня, и я лишусь выбора. Иногда кажется, если я выберу Р., перестану метаться, я смогу быть счастлив. А ещё боюсь, что расставшись буду горько жалеть. Р. в последнее время всё нежнее, а для А., дочки Р., я всё больше папа, и построить подобное с нуля будет непросто. При этом я рационализирую поводы к расставанию, ведь я почему-то так и не сделал предложения. Я не помню таких мучительных сомнений, когда женился впервые. Ловлю себя на том, что коплю претензии к Р.: она не похожа на людей из моего круга общения, мы несовместимы музыкально, разные взгляды на политику, придираюсь к тому, как Р. иногда воспитывает А., или ещё к чему-нибудь.

Накануне, когда я под каким-то предлогом ночевал у себя, всё обострилось. Написал К. уже под ночь. Надеялся, не придёт. Пришла. Полунамеки кончились, обнимались, пытался целовать, не далась. Хотела знать, как понимать Р.. Не отвечал. Оказалось, она и про А. знает, успели поговорить, получается, пока я выступал. Спрашивала, как мы дальше будем? Я отвечал, что ситуация непростая. Что не смогу как прежде. Что решу. Узнавала, как давно с Р.. Говорила, что долго, нельзя так. Я ей рассказывал, что думать ни о чём не мог в последнее время. Что писал ей поздно, так как боялся, что придёт. Под конец говорит, я не смогу так, давай забудем всё. Я пришла, чтобы успокоиться. Время далеко за полночь, уходит, долго не отпускаю. Проводил её, снова спрашивает: как мы дальше? Отвечаю, что будем вместе. Говорит: я себя знаю, у меня не получится, думала, получится сегодня, но нет. Что лучше заранее это проговорить. И даже, если бы без её знакомства с Р., не получилось бы. Я сдуру спрашиваю в возрасте ли дело. Она снова что-то про себя, что не может. И я не понимаю: то ли про отношения вообще, то ли про близость. Спрашиваю уже в последний момент: ты и правда сможешь забыть? Ушла.

Думаю, а не наговорил ли я там такого, что она и правда успокоилась. И как быть, думаю постоянно. Переживаю, не слил ли я случайно Р.. Когда это накатывает, хочется написать К., что да, ты права, лучше забыть всё, бес попутал. Иногда наоборот, хочется напиcать К., что плохо мне без неё. А мне и правда плохо. Может пройдёт, но в моменте очень тяжело. Иногда думаю, что, блин, К. бывает выглядит взрослее, а подчас на 16, я друзьям даже не смогу объяснить. Что морок этот пройдёт, и дальше что?

Проблема расставания с Р. она параллельная с К.. Но сейчас так оказалось, что не расставшись с Р., я не смогу быть с К.. Просто я и тут затянул. И очень мне не хочется, чтобы так выглядело, что это одно из другого следует. И чтобы К. так подумала тоже.

Эволюция, подскажите, пожалуйста, как мне взвесить всё хотя бы в области отношений. Я очень не хочу сделать шаг, о котором потом долго буду жалеть. Чувствую, что расставание с Р. может нелегко мне даться. Не в последнюю очередь из-за А.. Боюсь хвостов. Я вообще сейчас не представляю, как это всё сделать: сказать, что давай поживём раздельно на время? Когда сейчас у нас такой хороший период был с Р., непоятно, как вообще можно об этом заговорить. Разве что самому накосячить, ну или дождаться какого-нибудь косячка Р.. При этом, я похоже влюблён в К., и могу потом не простить себе, что упустил шанс. И где-то за скобками, что я вообще-то не мальчик, и что я хочу семью.