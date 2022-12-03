Посольство России потребовало от Лондона сообщить о причинах ареста российского гражданина
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Посольство РФ в Лондоне направило ноту в Форин офис в связи с задержанием россиянина, потребовало объяснить причины ареста и допустить к нему консульских сотрудников и адвоката, заявили в российской дипмиссии.
В сообщении посольства говорится, что дипмиссия потребовала от британских властей разъяснить информацию о якобы задержании в Лондоне россиянина, передает РИА «Новости».
При этом российские дипломаты потребовали объяснить причину и обстоятельства ареста гражданина России, уведомить, где и в каких условиях он содержится, а также незамедлительно допустить к нему консулов, переводчика и адвоката.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Великобритании якобы задержали в Лондоне «российского бизнесмена» по обвинению в отмывании денег.
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