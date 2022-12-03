 

Посольство России потребовало от Лондона сообщить о причинах ареста российского гражданина

03.12.2022, 19:04, Новости дня
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Посольство РФ в Лондоне направило ноту в Форин офис в связи с задержанием россиянина, потребовало объяснить причины ареста и допустить к нему консульских сотрудников и адвоката, заявили в российской дипмиссии.

В сообщении посольства говорится, что дипмиссия потребовала от британских властей разъяснить информацию о якобы задержании в Лондоне россиянина, передает РИА «Новости».

При этом российские дипломаты потребовали объяснить причину и обстоятельства ареста гражданина России, уведомить, где и в каких условиях он содержится, а также незамедлительно допустить к нему консулов, переводчика и адвоката.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Великобритании якобы задержали в Лондоне «российского бизнесмена» по обвинению в отмывании денег.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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